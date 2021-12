En medio de un tiroteo en Houston hombre chocó su auto [VIDEO]

Un hombre recibió un disparo y resultó herido mientras conducía y luego estrelló su automóvil la noche del miércoles 9 de diciembre de 2021 en Houston, informó la policía. No se han realizado arrestos y los detalles sobre el estado de la víctima no se conocieron de inmediato. Fue trasladado en ambulancia a un hospital local después del tiroteo.

El tiroteo ocurrió cerca de la cuadra 5400 de Newcastle Drive alrededor de las 9:20 p.m., dijo la policía de Houston. Los oficiales de la División Central respondieron al tiroteo, dijo la policía.

Central officers are on a shooting at 5400 Newcastle. One patient transported to an area hospital. #hounews CC9

