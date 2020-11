[VIDEO] Reportero de la MSNBC se pensaba que no lo grababan: “Oh, mi****, fu**”

El reportero Ken Dilanian comenzó a maldecir su mala suerte durante una conexión para MSNBC el martes por la mañana. En la crónica, el presentador de MSNBC, Craig Melvin, le pidió a Dilanian detalles cómo la administración Trump estaba bloqueando el avance del equipo de transición de Biden. Sin embargo, a juzgar por su respuesta, no sabía que estaba en vivo.

Mirando su teléfono, Dilanian dijo: “Oh, mi****. F*ck”.

Dilanian se disculpó después. Ahora, muchos usuarios en Twitter están expresando curiosidad por lo que hizo que Dilanian usara esas expresions. Desde entonces, ha explicado el motivo de sus improperios en un tweet.

Dilanian escribió: “Lo siento mucho por las malas palabras que usé en vivo. Estaba experimentando algunas dificultades técnicas y colgué por error en la sala de control, aunque mi micrófono todavía estaba encendido. Los peligros de ser productor, camarógrafo y soporte técnico al mismo tiempo desde casa. #2020”

Esto es lo que necesita saber:

This just happened on @craigmelvin @MSNBC and it is perfect in every way…🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/U4cTm5qlj4

En el fragmento anterior, Melvin abrió la conversación con Dilanian con una pregunta. Dijo: “¿Cómo está manejando la administración Trump la transición con el equipo entrante de Biden, o no la está manejando, deberíamos decir, hasta cierto punto?”

Mientras Melvin hablaba, Dilanian sonreía a la cámara, dando la impresión de que estaba consciente de que estaba al aire. Luego, después de que le hicieran una pregunta directa, Dilanian miró su teléfono y dijo en voz baja: “Oh, mierda. F * ck.”

Muchos usuarios de Twitter comentaron el incidente. Maya Harris tuiteó: “Esto acaba de pasar con @craigmelvin @MSNBC y es perfecto en todos los sentidos…”

Muchos creyeron que con su respuesta hacía referencia a los esfuerzos de la administración Trump para bloquear al equipo de Biden en el proceso de transición. Pero, como se explicó anteriormente, Dilanian ha explicado que estaba expresando su frustración con un problema técnico, no con el panorama político actual.

Here's NBC News' Ken Dilianian gasping "Oh shit. Fuck" during a live MSNBC hit when he was supposed to be delivering a breaking report.

Anchor Craig Melvin, after cutting away: "I think we lost Ken for a second." pic.twitter.com/4ku6roSDd7

— Justin Baragona (@justinbaragona) November 10, 2020