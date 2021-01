[VIDEO] Así mataron los asaltantes proTrump al policía del Capitolio

Un video extremadamente perturbador de los disturbios en el Capitolio muestra a un oficial de policía del Capitolio siendo atacado y golpeado brutalmente en el suelo por una multitud de agitadores que intentan irrumpir en el edificio. El oficial incluso es atacado en un momento con una bandera estadounidense. Puede ver el video más adelante en esta historia, pero tenga en cuenta que es muy duro y muy explícito.

En las redes sociales, las personas que compartieron el video en YouTube y Twitter afirman que el video corresponde a la paliza que recibió el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, quien luego murió. Aunque los detalles del video generalmente coinciden con el relato del padre del oficial, que dice que fue golpeado y envuelto en gas pimienta, no se ha confirmado si el oficial en el video era el oficial Sicknick. Heavy se ha puesto en contacto con el presidente del sindicato de la policía y la oficina de asuntos públicos de la Policía del Capitolio en un intento de confirmar esa información de cualquier manera (puede donar fondos para ayudar a la familia del oficial Sicknick aquí).

Aquí esta el video. Tiene restricciones de edad, por lo que debe hacer clic en YouTube para verlo allí.

Aquí hay una versión en Twitter:

Fotos más cercanas confirman que un oficial de policía del Capitolio está siendo golpeado horriblemente por los manifestantes en el video. La golpiza ocurre en medio de una multitud de personas, algunas de las cuales visten insignias de Trump y llevan banderas y carteles de Trump que dicen cosas como “Stop the Steal”.

Aunque las personas que golpearon a Sicknick, y /o quienes están en el video de la golpiza al oficial, no han sido identificadas públicamente, están comenzando a surgir cargos contra otros agitadores del Capitolio. Incluyen a un seguidor de QAnon acusado de querer meter una bala en la cabeza de Nancy Pelosi; otro hombre acusado de golpear a otro policía con un palo de lacrosse; y un hombre de Alabama llamado “gran partidario de Trump” por su ex esposa acusado de poseer cócteles Molotov. Esos son solo algunos de los cargos que se han presentado hasta ahora. Otro partidario conocido de QAnon, que llevaba un sombrero con cuernos, fue acusado de entrada violenta y otros cargos. El FBI dice que no hay indicios de que Antifa estuvo involucrado en los disturbios del Capitolio, contrariamente a las teorías de conspiración.

Esto es lo que necesita saber:

En el video se ve al oficial de policía del Capitolio acostado en la puerta mientras la gente lo golpea con varios objetos. Otras personas se quedan mirando y no acuden en su ayuda; algunos están filmando la escena con cámaras de teléfonos celulares.

Parece que alguien se llevó el casco del oficial porque un hombre que no está en uniforme de oficial de policía está cerca con un casco que dice “Policía del Capitolio”.

Algunas personas denunciaron que algunos padres habían llevado a sus hijos a los disturbios.

Who is the woman in the pink hat? And the guy next to her with the Capitol police helmet? They were breaking the windows with that pipe. Also, children right there? This is a call for Child Protective Services. MADNESS. pic.twitter.com/ZG6q1KUVts

— Thalia (@Tfort9) January 10, 2021