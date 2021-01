[FOTO] Identificado el hombre que entró vestido de militar al Capitolio

Larry Rendell Brock de Grapevine, Texas, fue identificado como el hombre con el traje militar en el asalto del Capitolio. Él mismo se entregó a la policía tras ser identificado.

Brock, cuyo nombre completo es Larry Rendell Brock, fue identificado por su ex esposa, quien llamó al FBI y dijo que no le sorprendió verlo en las fotos de las protestas, según la declaración jurada de causa probable presentada en su caso. Brock fue despedido de su trabajo cuando aparecieron las fotos online, según NBC News en Dallas-Fort Worth.

Larry Rendell Brock was arrested in Texas Sunday. Hillwood Airways in Fort Worth confirmed to WFAA on Saturday that Brock was no longer with the company. https://t.co/XgXU9LcJV4

— WFAA (@wfaa) January 11, 2021