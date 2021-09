[VIDEO] Periodista corta una emisión en vivo porque un veterano criticaba a Trump

Un presentador de Newsmax interrumpió enojado a un veterano al que estaba entrevistando cuando el veterano comenzó a hablar de que el ex presidente Donald Trump era parcialmente responsable de Afganistán. El presentador, Grant Stinchfield, gritó: “¡Cortadlo!”. Luego dijo a Joe Saboe, el veterano al que estaba entrevistando: “No le echarás la culpa de esto al presidente Trump en mi programa”. Puedes ver el momento y conocer más sobre lo sucedido a continuación.

El presentador de noticias gritó “¡Cortadlo!”

Durante la entrevista, el presentador de Newsmax interrumpió enojado al veterano cuando habló sobre el papel de Trump en Afganistán. Puedes ver el video a continuación, compartido en Twitter por Jason Campbell.

Watch Newsmax host cut the feed and scream at a veteran guest for offering a mild critique of Trump pic.twitter.com/xozk1f5kzH — Jason Campbell (@JasonSCampbell) September 16, 2021

El presentador dijo: “Puedo decirte esto. Esto no sucedió con el presidente Trump. Y sé que hay mucha gente de izquierda que quiere intentar culpar al presidente Trump. Quería salir de Afganistán con todas sus fuerzas. Estaba realmente frustrado por no poder salir. Pero no se retiró porque sabía que esto sucedería. De hecho, todos lo hicimos. Lo llamé en este programa. Hasta mi hijo de 12 años lo sabía.”

En ese momento, Saboe lo interrumpió para intentar pronunciar algunas palabras adicionales.

Saboe dijo: “Con el debido respeto, Grant, me refiero a los veteranos. Yo soy uno de ellos, ¿no? Y nuestros amigos están allí. Seguimos esto de cerca de múltiples administraciones y sabemos que los esfuerzos de la administración de Trump aquí fueron claramente débiles. Que estaban tratando de limitar la cantidad de personas que saldrían. Hubo algunos problemas de coordinación.”

En ese momento, es difícil escuchar lo que dice Saboe porque Stinchfield lo interrumpe y le dice que tiene poco tiempo.

Luego, la cámara se gira hacia Stinchfield, quien dice:

“Cortadlo por favor. ¡Córtale ahora! ¡Córtale ahora! No le va a culpar de esto al presidente Trump en mi programa. Eso no puede suceder. Aprecio el trabajo que hace. Dios le bendiga por ser un veterano. Dios los bendiga por intentar sacar a los estadounidenses. Pero no entre en este programa a hacer un discurso de izquierdas y culpe al presidente Trump. Eso no ayuda a nadie. La administración Biden lo arruinó desde el principio. Tú lo sabes, yo lo sé, el país lo sabe. Y los llamas “no rehenes”. No sé cómo no los llamas rehenes. Están atrapados en Afganistán con un país invadido por terroristas que están dispuestos a matarlos a todos.”

Saboe es un veterano que sirvió en Irak

Saboe es un veterano que sirvió en Irak, según informó CBS Denver. Sirvió en Mosul con el ejército y ha estado liderando los esfuerzos para ayudar a sacar a los estadounidenses de Afganistán. Se refiere a su equipo que está ayudando a la gente a salir de Afganistán como “Team America”.

“Podríamos habernos ido sin permitir que esto sucediera”, dijo a CBS Denver. “Podríamos habernos retirado sin permitir que terminara exactamente así”.

Dijo que Afganistán se ha manejado mal tanto ahora como en el pasado. Le dijo a CBS Denver: “Yo impondría el mismo cargo a todos los presidentes que lo han precedido en la gestión de este conflicto”.