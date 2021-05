VIDEO: Mujer dio a luz en pleno vuelo de Delta y el video ya es viral en TikTok

Una mujer dio a luz a un bebé mientras viajaba desde Salt Lake City a Honolulu el 28 de abril a bordo de un vuelo de Delta. Un pasajero compartió la noticia en un video publicado en TikTok que desde entonces ha sido visto más de 10 millones de veces.

Delta Air Lines confirmó a The Washington Post y Fox News que nació un bebé mientras se dirigía de Utah a Hawai. No se puso a disposición del público ninguna otra información, incluida la identidad de la madre. El usuario de TikTok que grabó el video compartió en los comentarios que tanto la madre como el bebé parecían estar “perfectamente sanos cuando bajaron del avión”.

Esto es lo que necesita saber:

Un médico y enfermeras en el avión ayudaron a dar a luz al bebé en el baño

La mujer que publicó el video que ahora viral en TikTok, Julia Hansen, viajaba a Hawai con su amiga Siearra Rowlan. Le dijeron a The Washington Post que se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo cuando un miembro de la tripulación preguntó si había algún profesional médico en el vuelo. “Todo el mundo se está girando y preguntando un poco para ver qué está sucediendo, y luego hay un montón de confusión entre los asistentes de vuelo”, explicó Rowlan.

Un médico, tres enfermeras y un asistente médico estaban a bordo del vuelo, informó KHON-TV. Más tarde, una de las enfermeras escribió en Facebook: “Dimos a luz hace una semana 26-27 en el baño del avión, en medio del océano… El bebé y la mamá lo hicieron muy bien. Dios definitivamente estaba con nosotros allá arriba”.

Hansen grabó partes de lo que sucedió y publicó las imágenes en TikTok. El video comienza con ella hablando a la cámara: “Un bebé acaba de nacer en este avión”. El clip salta a un anuncio que se hace por el intercomunicador. Un miembro de la tripulación dice que ha habido un nacimiento en el avión y pide a los otros pasajeros un “gran aplauso para la madre”.

El avión aterriza unas tres horas después. La tripulación pide al resto de los “pasajeros que permanezcan sentados para permitir que un pasajero reciba asistencia médica”. El video de Hansen muestra a los técnicos médicos de emergencia llevando a la madre por el pasillo en una silla de ruedas mientras los otros pasajeros aplauden nuevamente.

Hansen no mostró el rostro del bebé ni de la madre, pero hay un sonido suave del llanto del bebé. El clip incluye una toma de un paquete envuelto en los brazos de la madre. Alguien dice felicitaciones mientras la madre pasa y ella dice “gracias”.

El video de Hansen recibió “Me gusta” más de dos millones de veces. Muchos espectadores publicaron bromas acerca de que el bebé es un “ciudadano del mundo” y que el niño tendrá una respuesta asombrosa cuando un día un maestro le pregunte dónde nació. Varias personas expresaron compasión por la mujer y lo asustada que debió sentirse en ese momento. Muchas personas comentaron que se emocionaron hasta las lágrimas al escuchar el llanto del bebé.

El bebé nació varias semanas antes de la fecha prevista del parto

El bebé nació “varias semanas antes de tiempo”, según KHON-TV, la madre y su hijo fueron llevados al Centro Médico Kapiʻolani para Mujeres y Niños para recibir tratamiento. La estación de televisión local dice que ambos se encuentran bien.

Delta Air Lines no impone ninguna restricción a las pasajeras embarazadas. La aerolínea tampoco requiere que una mujer embarazada presente ningún tipo de nota del médico. Delta explica en su sitio web:

En Delta, no imponemos restricciones para volar si está embarazada y no se requiere un certificado médico para viajar. Si viaja después del octavo mes, es una buena idea consultar con su médico para asegurarse de que los viajes no estén restringidos. Tenga en cuenta que al hacer la reserva, las tarifas de cambio de boleto y las multas no se pueden eximir por embarazo.

Las reglas varían según la aerolínea. American Airlines requiere que los pasajeros que se encuentren dentro de las cuatro semanas posteriores a la fecha de su parto “proporcionen un certificado médico que indique que ha sido examinado recientemente y que está en condiciones de volar”.

United también requiere un certificado de un obstetra que autorice a volar a una pasajera embarazada. El sitio web de United dice que el “certificado debe estar fechado dentro de los tres días (72 horas) posteriores a la salida de su vuelo”.

Jetblue no permite que los pasajeros viajen en avión si su fecha de parto es dentro de los siete días posteriores al vuelo, a menos que el pasajero haya sido autorizado por un médico. La certificación del médico debe incluir que la fecha esperada es posterior a la fecha del vuelo.

Southwest Airlines “recomienda no viajar en avión a partir de la semana 38 de embarazo”, pero no requiere una nota del médico. La aerolínea dice que no sentaría a mujeres embarazadas en una fila de salida de emergencia “dependiendo de su condición física, fuerza y ​​agilidad”.

Pero como se señaló en el blog The Points Guy, una mujer embarazada que vuela cerca de la fecha de parto conlleva un riesgo porque los asistentes de vuelo no están capacitados para dar a luz a bebés. Si no hay un profesional médico a bordo, la futura madre tendrá que esperar hasta que el avión aterrice.

No esta claro qué ubicación figuraría en el certificado de nacimiento del bebé

El estado de ciudadanía del recién nacido no quedó claro de inmediato. Según el video de TikTok de Hansen, el bebé nació mientras el avión estaba sobre el Océano Pacífico.

Según el Departamento de Estado, es posible que al niño no se le otorgue automáticamente la ciudadanía: “Una aeronave registrada en los EE.UU. fuera del espacio aéreo de los EE.UU. no se considera parte del territorio de los EE.UU. Un niño nacido en un avión de este tipo fuera del espacio aéreo de los EE.UU. no adquiere la ciudadanía estadounidense por razón del lugar de nacimiento”.

La ubicación del nacimiento, que figuraría en el certificado de nacimiento, tampoco esta clara de inmediato. Si el avión sobrevolaba territorio de los Estados Unidos en el momento del nacimiento, el certificado del niño podría incluir el condado a continuación. Pero un portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades le dijo a The Washington Post que “si ocurre un nacimiento en el camino, es decir, en un medio de transporte en movimiento, el lugar de nacimiento se convierte en el lugar donde el recién nacido fue retirado por primera vez del medio de transporte, o en este caso, el avión”.

