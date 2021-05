Dos fallecidos y varios heridos tras tiroteo en casino de Wisconsin [VIDEOS]

Un video y un audio captaron el momento en que un tirador activo abrió fuego en el Oneida Casino/Radisson Hotel y Conference Center en Green Bay, Wisconsin, la noche del 1 de mayo de 2021.

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa a última hora de la noche que el tirador había sido dado de baja. Dijeron que fue un “evento dirigido, no un tiroteo al azar. Estaba apuntando a una víctima específica”. La persona no estaba allí, por lo que el pistolero decidió disparar a los compañeros de trabajo y amigos de esta persona.

Dos víctimas fallecieron en el lugar, una tercera víctima está gravemente herida y el sospechoso fue abatido.

Sin embargo, el fiscal general del estado afirmó que la situación está “contenida” y que la amenaza al público ha pasado. Según WBAY-TV, el sospechoso fue detenido y luego abatido.

JUST IN – Active shooter at Oneida Casino in Green Bay, Wisconsin (NBC)pic.twitter.com/CJyz8GZLm0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 2, 2021

El video capturó la respuesta de la policía y el pánico generado en el lugar.

This is the situation right now at the Oneida Casino in Green Bay. Reports of an active shooter. Avoid the area. (Video via @anneluty) pic.twitter.com/iMtnnYVyWK — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) May 2, 2021

Esto es lo que necesita saber:

El tiroteo fue en un restaurante o bar deportivo, según el audio revelado

More video from the active situation at the Oneida Casino in Green Bay including scanner & witness audio. (🎥 via Green Bay Crime Reports/FB) pic.twitter.com/bigaaCtBqo — Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) May 2, 2021

El tráfico de escáneres reveló que el tirador activo fue reportado en el “Oneida Casino Radisson”, posiblemente en una boda. El tiroteo fue en el área del restaurante o en el bar deportivo, según el audio del despacho. “Está en el restaurante. Hombre con sombrero y anteojos”, dijo un oficial.

Update on active shooter at Oneida Casino near Green Bay: https://t.co/WliruttUyC https://t.co/gVMBdPE7R3 — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) May 2, 2021

El Radisson Hotel and Conference Center está conectado con el casino.

“El sospechoso ha sido abatido”, dijo un oficial en el audio del despacho.

La llamada inicial informó que había “informes de un tirador activo”.

Brown county police scanner audio of initial call out to Mass shooting at the Oneida Casino (starts at 12:27 min mark) https://t.co/SQFaogQkyq pic.twitter.com/cLLdT2eBTb — SacKat (@sachibub10) May 2, 2021

El casino está dirigido por Oneida Nation. The Oneida Nation tuiteó: “Hay una situación de tirador activo en el casino principal de Oneida, por favor evite esa área. Varias agencias de aplicación de la ley están en el lugar para asegurar la propiedad. Actualizaremos a medida que la información esté disponible”.

El Procurador General dice que la situación está “bajo control”

More video from the scene of a shooting at Oneida Casino in Ashwaubenon, near Green Bay. https://t.co/WliruttUyC pic.twitter.com/M07c2JmstW — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) May 2, 2021

El Procurador General Josh Kaul escribió en Twitter: “La escena del Casino Oneida en Green Bay, WI está controlada. Ya no existe una amenaza para la comunidad”. Los informes de tiradores activos estallaron alrededor de las 8:15 p.m. tiempo central.

Todavía no está claro cuántas personas resultaron heridas o podrían haber fallecido, si es que hubo alguna. El motivo y el nombre del sospechoso aún no se conocen.

Statement from Oneida Nation following tonight's mass shooting https://t.co/LPlICkiKhi — Bill Walsh (@BillatCBS58) May 2, 2021

Fox6 habló con un testigo, quien dijo: “Todos comenzamos a caminar hacia afuera lentamente, y lo siguiente que sabes es que dicen que esto es serio. Luego ves a un policía con un AR15. Fue una locura”. Dijo que “lo siguiente que sabes es que escuchamos 40 disparos. Estábamos corriendo y agachándonos en el bosque … Hubo muchos disparos”.

Wisconsin State Patrol officer told me a reunification center will be at this Bellin Health facility in Ashwaubenon on the East side. @knickelltv pic.twitter.com/EUsnNDi6sA — Katrina Nickell FOX 11 (@knickelltv) May 2, 2021

La Nation Oneida tuiteó, “Todas las ubicaciones de @OneidaCasino estarán cerradas hasta nuevo aviso. Publicaremos información adicional a medida que esté disponible”.

El casino está ubicado en Ashwaubenon, Wisconsin, cerca de Green Bay.

La gente dio más detalles en las redes sociales. “La situación está bajo control con la policía. Todavía estamos afuera en el césped junto a la carretera. La policía respondió rápida, profesional y ordenadamente”, escribió un hombre.

La reportera de WBAY-TV Emily Matesic escribió en Twitter: “Situación de tirador activo en @OneidaCasino Los testigos escucharon un disparo dentro del área del restaurante del hotel antes de evacuar. Escuché otro disparo afuera antes de que apareciera la policía, luego los testigos escucharon alrededor de 50 disparos”.

El aeropuerto de Green Bay escribió en Twitter: “Atención, invitados que recogen pasajeros esta noche. Siga la ruta de desvío descrita por la seguridad pública hasta que se reanude el patrón de tráfico normal”.

Esta es la versión original de Heavy.com

