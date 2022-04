[VIDEO] Kelly Clarkson se atreve con esta mítica canción de los Backstreet Boys

La entrenadora de The Voice y ganadora de American Idol, Kelly Clarkson, dio la bienvenida a los Backstreet Boys en su programa de entrevistas homónimo el miércoles 6 de abril.

Allí, la boy band interpretó las canciones exitosas de… ¡otras boy bands! Y Clarkson tomó el micrófono para interpretar el éxito de 1999 de los Backstreet Boys “Show Me the Meaning of Being Lonely”.

Míralo a continuación:

La primera actuación fue parte del juego “Throw Me A Line”





Uno de los otros invitados en el programa del miércoles fue la comediante Taylor Tomlinson, por lo que Clarkson solicitó su ayuda para presentar el juego “Throw Me A Line”, en el que los invitados pueden mostrar su conocimiento de las letras de la música.

Para este juego, los equipos eran Brian Littrell, Kevin Richardson y AJ McLean contra Clarkson, Nick Carter y Howie Dorough. El equipo de Littrell, Richardson y McLean se animó, cantando las icónicas canciones de Boyz II Men “I’ll Make Love To You” y su propia canción “Larger Than Life”.





Más tarde, Clarkson subió al escenario para interpretar “Show Me the Meaning of Being Lonely”. En los comentarios de YouTube, sus fanáticos quedaron atónitos por la emoción que le puso al éxito.

“Es asombroso cómo pone sus emociones detrás de la mayoría de las canciones que versiona. Puedes sentirlo”, escribió un fan. Otro agregó: “Kelly transmite emociones siempre”.

“¡Es como escuchar la canción por primera vez!”, escribió otro fan. “¡Qué hermosa interpretación!”

Kelly Clarkson reconoció que vomitó en un concierto de los Backstreet Boys





Durante una parte de la entrevista, Clarkson le mostró a la banda de chicos un clip de una entrevista con el rapero Machine Gun Kelly donde recordó haber ido a un concierto de los Backstreet Boys cuando era niño y vomitar porque los gritos de los fanáticos eran muy fuertes.

“No sé cómo terminé vomitando, pero sé que sucedió”, dijo Kelly.

“Afortunadamente, aún no habíamos empezado a cantar, así que no fue por eso que vomitó. Eso es algo bueno”, bromeó McLean.

¿Por dónde será la gira de los Backstreet Boys?

Las entradas para el DNA World Tour de los Backstreet Boys ya están a la venta. La gira comienza el 8 de abril en Las Vegas y se extenderá hasta el 14 de septiembre en la ciudad de Oklahoma por lo que respecta a sus conciertos en América. Luego, el 3 de octubre, la gira se dirige a Europa hasta el 6 de noviembre antes de retomar los conciertos en Australia y Nueva Zelanda en febrero de 2023.

The Voice regresa en el otoño de 2022. Sin una temporada de primavera de 2022, es la primera vez en la historia del programa que sólo se transmitirá una temporada al año. Todavía no se sabe qué entrenadores habrá en la nueva edición.