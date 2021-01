Video de un hombre llorando en un aeropuerto se ha vuelto viral [VER]

Un video de un hombre llorando en un aeropuerto cuando le dicen que no puede volar se ha vuelto viral.

“Amo a todos y cada uno de ustedes, pero esto es lo que nos hacen”, dice el hombre en el video.

“Me echaron del avión, me llamaron maldito terrorista y ahora quieren arruinar mi vida”.

Una mujer le dice: “Señor, por favor cálmese. A mi me echaron de Delta antes”.

El hombre, de contextura corpulenta lleva con el una mochila. Sin embargo, el video de TikTok ha tenido más de 20 millones de visitas desde que fue publicado en Twitter el 10 de enero. Pese a esto, la gente no ha simpatizado con el hombre que que llora en el mismo.

Aquí está el video:

Esto es lo que necesita saber:

Algunas personas especularon en las redes sociales que el hombre fue expulsado del avión debido a los disturbios del Capitolio. Sin embargo, eso no ha sido probado. Otros especularon que estaba relacionado con el uso de la mascarilla. Eso tampoco ha sido probado.

Sin embargo, el video original de TikTok decía que el hombre fue expulsado de un avión por no usar una mascarilla. “Homeboy tuvo un colapso total como de un niño pequeño porque le dijeron que usara una mascarilla”, decía el mensaje.

Mucha gente se burló de los gastos del hombre en las redes sociales. Estas son algunas de las respuestas.

La gente se burló del hombre que lloraba en las redes sociales. “¡Viste al hombre llorando como un bebé en el aeropuerto cuando se entera de que está en la lista de personas prohibidas! Es delicioso ”, escribió uno. “Hay un video de un hombre gritando y llorando en un aeropuerto porque ha sido puesto en una lista de quienes no pueden volar. “Me llamaron terrorista”. Amo el karma “, escribió otro.

“Ver a ese hombre llorando en el aeropuerto lo confirma absolutamente, Estados Unidos necesita arrojar un libro a estos terroristas”, escribió otro hombre. Otro usuario estaba simplemente desconcertado. “No tengo idea de qué es esto. ¿Un hombre está llorando en el aeropuerto? ¿Estás seguro de que esto es real? escribió.

You seen the one of the big tough man crying like a baby at the airport when he finds out he’s on a no-fly list! It’s delicious pic.twitter.com/td1GkJfA3o

— iconoclast (@iconoclastbear) January 11, 2021