[VIDEO] Estudiante graba video racista burlándose de George Floyd

Una adolescente de Carolina del Sur ha causado mucho revuelo en las redes sociales después de que se filmara fingiendo azotar a George Floyd en un video de TikTok ahora eliminado.

Lauren Swist, estudiante de tercer año de secundaria y animadora de Socastee High School en Myrtle Beach, ha sido identificada como la creadora detrás del video racista que se burla de la muerte de Floyd, un hombre negro desarmado cuya muerte bajo custodia policial en mayo desató la indignación mundial. Según el Daily Dot, Swist inicialmente compartió el video en su cuenta de TikTok alrededor del 18 de diciembre.

El clip, titulado “George Floyd: ‘Oye, ¿puedo pedir prestado un dólar'”, muestra a un Swist superpuesto de pie frente a una imagen de cerca del rostro de Floyd. Luego muestra una toma del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd, según el video.

Swist finge en TikTok azotar a Floyd mientras sincroniza los labios con la palabra N durante un verso del sencillo de 2018 de Klondike Blonde, Drip.

Lauren Swist posted a racist TikTok about George Floyd, she even gets a belt and pretends to whip him. She lives in Myrtle Beach, South Carolina. pic.twitter.com/GJ9Np0GvOr

Incluso consigue un cinturón y finge azotarlo. La autora del video vive en Myrtle Beach, Carolina del Sur.

El video se volvió viral rápidamente después de que el usuario de Twitter @myramenisbeuno compartiera la publicación el 20 de diciembre. El video ha acumulado más de 40,000 visitas e inspiró una ola de furia en internet, y muchos condenaron a la adolescente como racista.

“Para las chicas que simpatizan con Lauren Swist y me ruegan que tenga en cuenta su ‘salud mental’ … ummm, ¿qué pasa con la salud mental de la familia de George Floyd?”, tuiteó una persona el 20 de diciembre.

Desde entonces, Swist eliminó sus cuentas de redes sociales.

Esto es lo que necesita saber:

Ella ya sabe que se ha vuelto viral y ya ha publicado una disculpa diciendo que no se esperaba que “nadie lo viera”.

En una declaración que pareció ser publicada en Snapchat, Swist se disculpó por sus acciones, dijo el Daily Dot.

She already knows she's famous, and has already posted the obligatory "no one was supposed to see it" apology. pic.twitter.com/XwcPUTloHX

