[VIDEO] La tensa discusión del senador republicano Ted Cruz con un estudiante

El senador Ted Cruz tuvo un enfrentamiento con un estudiante de derecho y un profesor que comenzó cuando el estudiante, identificado por Newsweek como Billy Berns, confrontó a Cruz para hablar de la composición del Tribunal Supremo. Berns captó la interacción en video, que compartió en Twitter. El video se ha vuelto viral desde entonces, y Cruz lo publicó online, calificándolo de “vergonzoso”.

Berns y su profesor de la Universidad de Georgetown, Josh Chafetz, compartieron el video el jueves 22 de abril. Berns se acercó a Cruz después de una conferencia de prensa sobre una medida liderada por los demócratas para expandir el número de jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos, según Newsweek. El representante Jerry Nadler de Nueva York y el senador Ed Markey de Massachusetts presentaron un plan la semana pasada.

El plan, conocido como Ley Judicial de 2021, agregaría cuatro jueces al tribunal más alto de la nación, aumentando el número de miembros del tribunal de 9 a 13. Puede ver el video aquí o más adelante en esta publicación.

Berns se acercó a Cruz después de la conferencia de prensa y le preguntó por qué los republicanos habían tratado de “llenar” la corte en el pasado con jueces conservadores. Cruz respondió a Berns y dijo que los republicanos solo estaban llenando los puestos vacantes, no agregando escaños como el proyecto de ley indicaba.

“No agregamos ni un solo juez”, dijo Cruz en el video. “Si hay una vacante judicial, Joe Biden y los demócratas en el Senado tienen derecho a actuar para tratar de llenarla, y si nominan a alguien malo, nos opondremos. Así es cómo funciona la política”.

Berns compartió el video en Twitter con la leyenda: “Estudiante de derecho llama a @SenTedCruz y al Partido Republicano ‘hipócritas’ en su cara”.

