¿Por qué nunca encontraron el cuerpo sin vida de Tara Grinstead?

En 2005, la ex ganadora de concursos de belleza y profesora de historia Tara Grinstead, no se presentó a trabajar en la escuela secundaria local en Ocilla, Georgia. Se necesitaron más de 10 años para que se produjera un avance importante en su desaparición. En relación al episodio Dateline NBC emitido en julio de 2020 sobre el asesinato de Grinstead, esto es lo que necesita saber sobre si la joven fue encontrada y qué está sucediendo actualmente con la investigación.

Los restos de Grinstead fueron quemados y solo se recuperaron fragmentos

El 22 de octubre de 2005, Grinstead, una ex concursante de Miss Georgia de 30 años, fue vista por última vez ayudando a algunas concursantes locales en el concurso Miss Sweet Potato. Ella asistió a una barbacoa más tarde ese día. Dos días después, después de no presentarse a trabajar, se informó que Grinstead desapareció.

La casa de Grinstead estaba cerrada, su coche estaba allí y sus mascotas estaban adentro. En ese momento, la hermana de Grinstead, Anita Gattis, le dijo a WMAZ 13 que no parecía que nada estuviera mal, excepto por el hecho de que nadie podía encontrar a Grinstead.

“No había señales de una pelea en la casa, en el patio. Parece que se fue con alguien que conocía”, dijo Gattis.

La investigación se prolongó durante más de 10 años antes de que hubiera novedades. En febrero de 2017, agentes de la Oficina de Investigaciones de Georgia arrestaron a Ryan Alexander Duke y lo acusaron del asesinato de Grinstead, además de asalto agravado y robo. Según WXIA 11, Duke entró en la casa de Grinstead para robarle, luego se metió en la cama con ella y la estranguló hasta la muerte. Luego sacó el cuerpo de la casa.

Más tarde saldría a la luz que Duke llevó la camioneta pickup de su amigo Bo Dukes (pese a a la semejanza de apellidos, no eran familiares) para transportar el cuerpo de Grinstead al huerto de nueces de la familia Dukes. Luego, Duke le mostró el cuerpo a Dukes y pasaron dos días quemando los restos de Grinstead, razón por la cual nunca fue encontrada, aunque fue declarada legalmente muerta en 2010 a petición de su padre.

Según 11 Alive de Atlanta, la antropóloga forense Dra.Alice Gooding testificó en el juicio de Dukes que se encontraron fragmentos quemados de huesos humanos en el huerto en febrero de 2017. Los huesos incluían fragmentos de la mano, el cráneo y la columna, además de un diente. Gooding testificó que podía decir que los huesos se habían quemado debido a su peso y color gris azulado.

El juicio contra Duke está en curso

Duke fue arrestado en 2017 y su juicio finalmente estaba programado para comenzar el 1 de abril de 2019. Pero en marzo de 2019, la Corte Suprema de Georgia concedió una demora en el juicio debido a la apelación de la defensa para que el estado pagara por los testigos expertos e investigadores.

Según WMAZ 13, la abogada de Duke, Ashleigh Merchant, argumentó que el estado debería proporcionar fondos para un investigador incluso si ella y su esposo representan a Duke de manera privada.

“El hecho de que tenga abogados privados no significa que no tenga derecho a fondos para testigos expertos. El estado tiene expertos y nosotros también tenemos derecho a ellos. No quieren ofrecernoslos”, dijo Merchant.

Pero en junio de 2019, la Corte Suprema de Georgia se negó a escuchar los argumentos sobre si el estado debía pagar por los testigos expertos y los investigadores hasta que el juez de primera instancia Bill Reinhardt lo aceptara.

Pero finalmente, Reinhardt acordó dejar que la apelación fuese a la Corte Suprema de Georgia, según WMAZ 13. En febrero de 2020, no se había fijado una fecha para la audiencia. En los últimos meses, muchos tribunales en todo el país se han retrasado y respaldado debido al cierre de la pandemia de COVID-19.

Mientras el juicio de Duke está en curso, el juicio contra Bo Dukes llegó a su conclusión en marzo de 2019. En ese momento, Dukes fue condenado por hacer declaraciones falsas, obstaculizar la caza de un criminal y ocultar una muerte. Recibió la sentencia máxima de 25 años.

Durante la sentencia, Dukes leyó una declaración preparada en la que se disculpaba con la familia de Grinstead, según WTOC.

“Para la familia Tara Grinstead, lo siento mucho. Vuestro largo sufrimiento ha sido inimaginable. Le fallé a Tara Grinstead, le fallé a su familia, le fallé a la comunidad local.”, dijo Dukes en ese momento, según WTOC.

Dateline generalmente se transmite los viernes y sábados en NBC, con episodios especiales que se transmiten ocasionalmente durante la semana.