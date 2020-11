Se filtra video de la multitudinaria boda judia en New York: 7.000 personas aglomeradas

Los vídeos de una boda secreta celebrada a principios del mes de noviembre en la comunidad judía jasídica de Brooklyn, en Nueva York han desatado la polémica en esta ciudad de los Estados Unidos, uno de los principales focos de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a las imagenes y reportes de los medios locales, se congregaron al rededor de unas 7000 mil personas para celebrar este evento, las cuales no cumplieron con los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas. De acuerdo a investigaciones, el número podría haber llegado a 10.000 invitados, pero esto aún no ha sido confirmado.

Estas imagenes han desatado la indignacion de los ciudadanos, por la irresponsabilidad de sus organziadores, en un momento, donde Estados Unidos ya suma más de 11 millones de casos de cotagios positivos, y cuando hace apenas unos dias la ciudad de Nueva York haya tomado la decisión de cerrar los colegios para prevenir los rebrotes por Covid-19.

Insane footage here of a 7,000 person indoor wedding held in Brooklyn two weeks ago. It’s psychopathic. https://t.co/k4Kka4f6iX pic.twitter.com/peYjNVcaAb — Tom Gara (@tomgara) November 23, 2020

El portal The Jerusalem Post fue el medio encargado de publicar el video por medio de sus redes sociales, en donde se puede apreciar la cantidad de personas que asistieron a la boda judía, al parecer de un importante rabino de la ciudad.

De acuerdo al New York Post que citó un artículo de Der Blatt, escrito en yiddish, se pudo que las invitaciones de la boda se hicieron por medio del voz a voz en lugar de las tradicionales tarjetas de invitaciones, carteles o anuncios en prensa jasídica.

“Debido a la situación actual con todas las restricciones, los preparativos se hicieron en secreto para no llamar la atención a extraños”, informó el periódico judío Der Blatt.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand. Read the full details at https://t.co/ARWQVToliW pic.twitter.com/MfDvf8d1Ob — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 22, 2020

En el vídeo se puede ver un gran auditorio repleto con los invitdos, los hombres vestidos con abrigo largo y sombreros de piel, comparten bastante juntos, mientras saltan al ritmo de canciones tradicionales, y sin ninguno tipo de seguridad contra el virus del coronavirus, dentro de la sinagoga Satmar Kiryas Joel en Brooklyn. Se dice que los miembros de esta comunidad desconfían en gran parte de las medidas de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las vacunas.

¿De quien fue la boda?

Se trató de la boda de Joel Teitelbaum, el nieto de un importante rabino de la ciudad, llamado el Gran Rabino Aaron Teitelbaum, jefe de la comunidad Satmar en el estado de Nueva York.

Desde el pasado 18 de noviembre del presente año, varias zonas de Brooklyn permanecen en alerta amarilla de riesgo de rebrote, según el sistema que emplea el estado de Nueva York, y las medidas adoptadas han sido limitar el aforo de este tipo de cultos, al 50% de su capacidad, el respectivo distanciamiento social y uso de tapabocas.

Según informa The Jerusalem Post, el salón interior tiene una capacidad para 7.000 personas y estaba en su máximo aforo.

Por su parte, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, calificó este acto como una total desobeciencia de la ley. “Si eso ocurrió, fue un flagrante desprecio a la ley, es ilegal y fue una falta de respeto a la gente de Nueva York. La ley protege a todos. Te protege, pero también me protege a mí. Si resulta que, debido a que detuvimos esa boda, la reacción fue, ‘bueno, tendremos una boda secreta’, eso sería realmente impactante y totalmente engañoso a las conversaciones que sostuve con ellos, porque tuve conversaciones personales con miembros de esa comunidad”. Aseguró durante una conferencia de prensa, en declaraciones recogidas por NiusDiario. Además, dijo que las autoridades de la ciudad deberían realizar una investigación de lo ocurrido.

Indignación en redes sociales

Luego de que saliera a luz las imágenes de esta boda ‘secreta’ por medio de redes sociales, muchos internautas calificaron este acto de ‘irresponsable’ y ‘repudiable’.

Un usuario escribió “¡Absolutamente despreciable! Ninguno debería ser elegible para recibir atención médica si alguien se enferma. ¡Si consiguen que no participen, les acusaré de poner en peligro imprudente! Tiempo y lugar para todo y este no es el momento …·

Absolutely despicable!! None should be eligible for medical care should anyone become ill. If they should get non-participants I’ll they should be charged with reckless endangerment!! Time and a place for everything and this isn’t the time… — Shari Kalkstein CSCS (@Shari_Kalkstein) November 23, 2020

Otro por su parte dijo que “Es injusto para los ciudadanos de Nueva York, deberían ser juzgados por intento de asesinato”.

This is a Holocost and unfair to citizens in New York they should be tried for attempted murder — Gary H. Grossman (@ghgrossman1) November 22, 2020

Por último alguien escribió que “Avergonzado y horrorizado de que los judíos estén provocando su propia desaparición con actividades contra la ciencia y la ley. Esto no es por lo que nuestros antepasados sobrevivieron al Holocausto”.

Embarrassed and horrified that Jews are bringing on their own demise with anti-science, anti-law activity. This isn't what our ancestors survived the Holocaust for. — Karen Tecott (@KarenTecott) November 23, 2020

Actualmente los casos de coronavirus en Estados Unidos, registra una cifra de más de 12 millones de casos positivos, de los cuales han fallecido 257 mil personas. Lo que respecta a la ciudad de Nueva York, es de 607 mil casos y 33,804 muertes.

