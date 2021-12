[VIDEO] La canción Bing Bong, el nuevo éxito viral de TikTok

¿En qué consiste la canción Bing Bong, que se ha puesto de moda en TikTok? La frase hizo que mucha gente buscara en Google la frase “bing bing bong” o “bing bong”. Es una tendencia viral que surgió a partir de videos en Nueva York.

La tendencia viral proviene de la página de TikTok @sidetalknyc. La página tiene 3 millones de seguidores. “Espectáculo callejero de un minuto de Nueva York, EPISODIOS COMPLETOS EN IG @sidetalknyc”, dice el título.

La página ha popularizado las frases “bing bong” y “Joe Byron”. Las frases se han vuelto famosas gracias a los entrevistadores callejeros de la página con los neoyorquinos, volviéndolos virales.

Según Distractify, bing bong es “el eslogan oficial de Nueva York en este momento”.

Esto es lo que necesita saber:

Bing Bong se refiere al cierre de las puertas del metro

Según Indy100, la página está dirigida por Trent Simonian y Jack Byrne, descritos como “dos jóvenes estudiantes”, que han popularizado las frases “bing bong” y “Joe Byron”.

El enfoque de su página son videos cortos en los que presentan entrevistas inusuales con personas en las calles de Nueva York.

Según ESPN, un fan de los Knicks llamado Jordie Bloom volvió la frase “bing bong” viral cuando fue entrevistado por Simonian y Byrne. Se ha convertido en un “eslogan” para los fanáticos de los Knicks, según ESPN, que describió a Simonian y Byrne como estudiantes de la Universidad de Nueva York que también han entrevistado a celebridades como Lil Uzi Vert, Bella Hadid y A $ AP Rocky.

Aquí hay un tweet de la página oficial de Twitter de los Knicks.

Bing bong pic.twitter.com/Rb7NrB15OA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 23, 2021

Bloom le dijo a ESPN: “La frase deriva del cierre de las puertas del metro: ‘Manténgase alejado de las puertas que se cierran, por favor; bing-bong'”. También se basa en una canción “Bing Bong” del rapero Nem, le dijo a ESPN. Según Distractify, los propios Knicks, incluido al menos un jugador, ahora han usado la frase.

Joe Byron se refiere a Joe Biden

¿De qué trata la frase Joe Byron? También se usa en los videos. Significa Joe Biden, según Know Your Meme, y es un poco similar a la frase viral Let’s Go Brandon.

En septiembre de 2021, Simonian y Bryne estaban en Coney Island haciendo entrevistas cuando la gente comenzó a gritar Bing Bong y luego un hombre gritó: “¡Joe Byron!”, según informó Know Your Meme.

Los entrevistadores también tienen un canal de YouTube popular donde se publicaron videos con ambas frases. Su canal de YouTube los describe como “el espectáculo callejero de un minuto de Nueva York. Creado por Trent Simonian y Jack Byrne”.





Los videos se han vuelto virales en TiKTok especialmente. En un video de Coney Island, un hombre grita: “¡Que te jodan la vida, Bing Bong!” que se ha vuelto viral.

Los hombres han utilizado Coney Island como telón de fondo para entrevistas en varias ocasiones.





En TikTok, la gente ha usado la frase Joe Byron en sus propios videos, tomando un clip de audio del original.