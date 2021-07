[VIDEO] Policía de Ohio, despedido por esta broma racista a un oficial negro

Un jefe de policía de Ohio, Anthony Campo, dimitió después de que apareciera un video suyo colocando un cartel del Ku Klux Klan en el escritorio de un oficial negro.

El incidente ocurrió en Sheffield Lake, Ohio, donde el sitio web del departamento declara que: “El objetivo principal del Departamento es proteger y mantener seguros a los residentes, empleados de negocios locales y visitantes de nuestra ciudad. Si bien la aplicación de las ordenanzas establecidas, la ley estatal y federal es una prioridad, los miembros del departamento también ayudan a los residentes a mantenerse seguros mediante programas de prevención y educación”.

La renuncia y los detalles del incidente fueron confirmados a Cleveland.com por el alcalde de Sheffield Lake, Dennis Bring. Heavy.com se ha comunicado con la ciudad para obtener detalles adicionales. Según Cleveland.com, la hoja de papel que Campo colocó en el escritorio en un área de reserva decía “Ku Klux Klan”.

Puedes ver el video a continuación.

El video muestra a Campo colocando el cartel del Ku Klux Klan





El video muestra a Campo caminando con una hoja de papel hacia un escritorio con una chaqueta amarilla encima.

Luego se va y se dirige a otra área. La chaqueta parece tener la capucha levantada. Cleveland.com escribió que fue diseñada para parecerse a una capucha KKK, y ahora hay un trozo de papel sobre ella. Unos segundos después, un oficial negro entra al área y ve el papel.

“¿No hay ningún post sobre tu pésimo ex jefe de policía, el racista? ¿Sois cobardes? Aparentemente sí. Enfrentáros a él, no os quedéis detrás de vuestros escritorios”, escribió una persona en la página de Facebook del departamento, que no ha abordado el asunto.

Campo, que estuvo con el departamento durante tres décadas, afirmó que era una broma, pero el alcalde no estuvo de acuerdo

Según Cleveland.com, Campo se desempeñó como jefe del departamento durante ocho años, pero había estado con la fuerza policial durante 33. El alcalde le dijo al periódico que el jefe afirmó que la nota y la chaqueta eran una “broma”.

El oficial negro, que no fue identificado, solo ha estado en la fuerza durante nueve meses.

“Pensó que esto era solo una broma”, dijo Bring a Cleveland.com. “¿Cómo puedes pensar que puedes poner algo así en la chaqueta de alguien, y especialmente si es afroamericano, y pensar que esto es una broma? Esta es la cosa más atroz y ofensiva que puedes hacer. Y es vergonzoso y repugnante”.

The Morning Journal informó que Campo dimitió de su puesto el 29 de junio de 2021.

Bring le dijo a ese periódico que recibió una denuncia del sindicato policial. “No sé qué estaba pasando por la mente de ese hombre. No tengo ni idea. Y como dije, eso es lo que sigue diciendo. Creo que la opinión de todos los demás sobre lo que hizo no es una broma”, dijo el alcalde a ese medio.

“Cuando bajamos a la oficina del jefe de policía (Campo), él estaba allí y en broma me dijo: ‘¿me despidieron?’”, dijo Bring al Morning Journal. El alcalde dijo al periódico que le dio al jefe 10 minutos para salir de la comisaría. Dijo que el oficial negro estaba molesto pero que está recibiendo mucho apoyo y que quiere quedarse en el departamento. El alcalde dijo al periódico que actuó rápido para asegurarle al público que esta no es la naturaleza de la comunidad. Técnicamente, Campo dimitió, informó el diario.

Por su parte, Campo le dijo al periódico que no es racista y comentó: “Siempre estábamos de broma con ese oficial desde que lo contraté”. Dijo que planea emitir una disculpa y pensó que estaba siendo gracioso.