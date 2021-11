Víctimas del desfile de Waukesha: nombres, fotos y páginas de GoFundMe

Cuatro de las víctimas del desfile de Waukesha, Wisconsin, eran miembros de Dancing Grannies, que es un grupo de baile muy querido. Es un pilar en los desfiles de Wisconsin. La quinta víctima era un empleado de un banco local.

La policía nombró a las víctimas como Virginia Sorenson, de 79 años; LeAnna Owens, 71 años; Tamara Durand, 52 años; Jane Kulich, 52 años; y Wilhelm Hospel, 82 años. Fueron asesinados cuando un hombre que conducía una camioneta roja embistió el desfile navideño de Waukesha, Wisconsin.

Hay varias páginas de GoFundMe para ayudar a otras personas, incluidos niños y adolescentes, que sobrevivieron al ataque pero se están recuperando en hospitales locales o luchando por sus vidas. Puedes verlos a lo largo de este artículo.

“Las abuelas bailarinas de Milwaukee están (devastadas) por esta terrible (tragedia) con pérdida de vidas y lesiones en el desfile navideño de Waukesha”, escribieron las abuelas bailarinas en una publicación de Facebook.

“Nuestro grupo estaba haciendo lo que amaba, actuando frente a la multitud en un desfile poniendo sonrisas en los rostros de todas las edades, llenándolos de alegría y felicidad. Mientras actuaban, las abuelas disfrutaron escuchando los vítores y aplausos de la multitud, lo que sin duda les hizo sonreír y calentar sus corazones. Los que murieron fueron abuelas extremadamente apasionadas. Sus ojos brillaban … alegría de ser una abuelita. Eran el pegamento … nos mantenían unidos. Nuestros corazones están apesadumbrados en este momento tan difícil, a medida que haya más información y actualizaciones disponibles, se publicarán. Por favor, que sus familias, amigos, las abuelas bailarinas de Milwaukee y todos los que viven hayan cambiado para siempre en sus pensamientos y oraciones”.

El grupo se llama a sí mismo un “grupo de abuelas que se reúnen una vez a la semana para practicar las rutinas de los desfiles de verano e invierno”.

Aquí hay biografías, nombres y fotos en homenaje a cada una de las víctimas de Waukesha que murieron:

