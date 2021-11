Mujer murió tras ser atacada por sus perros: Tiffany Frangione

Una mujer de Houston fue encontrada muerta en su jardín con heridas en el cuello y la policía cree que posiblemente fue mutilada hasta la muerte por sus propios perros. La policía dice que Tiffany Frangione, de 48 años de edad, murió el viernes 19 de noviembre de 2021, según un comunicado de prensa.

Frangione fue encontrada en su patio alrededor de las 10:50 a.m. por agentes de policía después de que una persona que llamó al 911 informara que había una persona fallecida en la casa de 12410 Rockhampton Drive, dijo la policía en un comunicado de prensa del 22 de noviembre. Su muerte fue investigada como sospechosa después de que se encontró su cuerpo.

Según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, se determinó que la causa de la muerte de Frangione fue accidental y la causa fue un “traumatismo contundente en el cuello con heridas penetrantes y asfixia mecánica”, informó el Houston Chronicle.

La policía dice que se cree que Tiffany Frangione intervino en una pelea entre sus perros y los perros de su vecino y luego fue atacada

La Policía de Houston dijo en su comunicado de prensa el 22 de noviembre, “Los oficiales de patrulla de HPD respondieron a un informe de una persona fallecida en una residencia en la dirección anterior y encontraron a la Sra. Frangione en el patio trasero. Había sufrido heridas punzantes en el cuello”.

El departamento de policía agregó: “Una investigación preliminar indicó que Frangione dejó salir a sus perros al patio trasero y pelearon con los perros del vecino a través de la cerca. Se cree que Frangione intentó intervenir y posiblemente fue atacada por sus propios perros”.

La policía de Houston dijo en su comunicado de prensa: “La investigación está pendiente de la causa de la muerte de Frangione, que será determinada por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. Cualquier persona que tenga información adicional en este caso debe comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600”.

Frangione era nativa de Houston y solía publicar sobre perros en su página de Facebook





Raw video: Scene of possible dog attack in SW Houston Houston police are investigating after they said a woman was possibly attacked and killed by her own dogs in southwest Houston. 2021-11-22T17:55:37Z

La policía no dio a conocer ninguna información sobre las razas de los dos perros involucrados en el posible ataque, pero KHOU informa que los perros eran una mezcla de husky de Alaska de 5 años y una mezcla de Cane Corso macho. Los perros fueron llevados por el refugio de animales BARC y serán sacrificados, según KETK. La estación de noticias informa que el esposo de Frangione aprobó la eutanasia.

Frangione dijo en su página de Facebook que trabajaba por cuenta propia y era nativa de Houston. Asistió a Sharpstown High School y también estudió en la Universidad de Houston, según su página de Facebook.

Frangione publicaba a menudo sobre perros, incluida la crianza de cachorros para ser adoptados. Publicó en 2019: “Necesitamos buenos hogares para los 2 cachorros que nos quedan … envíame un mensaje si está interesado, tienen 9 semanas de edad. Mezcla de Cane Corso / huskie”.

Un amigo escribió en Facebook: “Esta es un alma hermosa y una amiga de toda la vida. No hemos hablado en años, pero somos amigos en las redes sociales. Extrañarás a Tiffany Frangione “. Otro dijo, en una publicación de Facebook, “R.I.P. Tiffany Frangione Es tan triste que te hayas ido. ¡¡¡Muy triste !!!!”

Una vecina, Kelia Ballou, le dijo a KHOU: “Esto me entristece mucho que le ocurra a cualquiera, y a alguien en nuestro propio vecindario, eso es aún peor”.

