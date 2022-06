Verano 2022: Las mejores playas de Estados Unidos

Con la llegada oficial del verano 2022, este martes 21 de junio, es momento para poder disfrutar de los rayos cálidos del sol. En esta temporada, los Estados Unidos siendo un país privilegiado por tener costa sobre las aguas del mar Atlántico y el mar Pacifico, se hace un destino bastante atractivo para que propios y visitantes le saquen partido a las vacaciones y a sus días libres, visitando y extasiándose en las mejores playas que pone en oferta el país.

Alista tu traje de baño, las gafas de sol, el bronceador y la mejor compañía, para que visites cualquiera de las mejores y más bellas playas estadounidenses, de las que te vamos a informar a continuación.

¿Cuáles son las mejores playas de Estados Unidos?

1. Playa Salvavidas de Ocracoke, Outer Banks, de Carolina del Norte

De acuerdo con El Tiempo, la mejor playa estadounidense para este 2022 no está en Florida, California o Hawái, sino en Carolina del Norte, según el especialista Stephen Leatherman, conocido como Dr. Beach, que publicó una lista anual desde hace más de tres décadas.

Señala el medio colombiano, que el Profesor de Ciencias Medioambientales en la Florida International University (FIU), donde dirigió el Centro Internacional de Investigación de Huracanes por más de diez años, Leatherman escogió la salvaje playa de Okrakoke, que “fue la casa del pirata Barbanegra”, como la mejor del año.

Esta playa de 25.7 kilometros de extensión, hace parte del Cape Hatteras National Seashore, de ahí que sea el Servicio de parques Nacionales el establecimiento encargado de gestionar su mantenimiento y su protección.

Para llegar a esta playa solo se puede hacer en avión privado, en barco o en un servicio de ferri, donde se pueden llevar los autos y caravanas. Según Leatherman, como la costa es una zona aun sin desarrollar, la playa está en uno de los entornos más salvajes del país, por lo que recomienda a las familias que quieren llevar a sus niños, visitarla durante los comienzos del verano, ya que al final de la temporada las olas se hacen más fuertes y de gran altura por los vientos.

Una segunda playa, ubicada en la zona de outer banks, y que ocupó el puesto seis del ranking este año, es la playa Lighthouse, en Buxton, en la isla de Hatteras, donde se encontraba el antiguo faro de cabo Hatteras.

Sobre estas dos playas, dice Leatherman que está prohibido fumar. Además que recalca de la importancia de la seguridad en las playas. “El mayor peligro en las playas son las corrientes de resaca. Estas dos playas tienen programas de salvavidas muy buenos”. Dijo.

Visit Ocracoke NC – Family & Beach Relaxation on the southernmost tip of the OBX Ocracoke Island sits on the southern tip of North Carolina's Outer Banks, and is a throwback to a simpler time; a quiet beach destination. 2017-11-08T18:40:27Z

2. Parque Estatal de la Isla Caladesi, Dunedin/Clearwater, Florida

La playa número dos para 2022 es el Parque Estatal de Caladesi, en Dunedin/Clearwater, Florida, con su arena de cuarzo cristalina y sus aguas transparentes en la costa del Golfo.

Se llega a Caladesi en ferry peatonal, en barcos privados o en una larga caminata hacia el norte desde Clearwater Beach. Hay senderos de malecón, kayak y canoa a través de los manglares.

Caladesi Island, Dunedin, Florida | Walking Tour Walking tour around Caladesi Island State Park, Dunedin Florida, USA. Caladesi Island State Park is a Florida State Park located on Caladesi Island in the Gulf of Mexico, across St. Joseph Sound to the west of Dunedin, Florida, and north of Clearwater Beach. As one of the few completely natural islands along Florida's Gulf Coast,… 2018-06-12T12:27:24Z

3. Driftwood Beach – Georgia

Esta playa está localizada en Georgia, en la isla Jekill, y es considerada una de las playas más románticas en el país. Sobre sus arenas, se pueden encontrar troncos y árboles caídos, que son utilizados como fondo para hacer las más maravillosas fotos incluyendo las de boda. También ofrece el servicio de cabalgata a caballo sobre la playa.

Driftwood Beach Walk & Talk | Jekyll Island GA 2019-03-25T14:23:50Z

4. Kailua Beach – Hawái

Situada en las aguas turquesas que rodean la isla de Oahu se encuentra la playa de Kailua. Su playa es de arenas blancas, en las que el turista goza de zonas de picnic, como también del acceso a servicios de restaurante y baños.

Su oleaje es tranquilo, propicio para que adultos y niños naden. Además de que se puede practicar kayak.

[4K] Kailua Beach in Oahu Hawaii USA – Walking Tour & Travel Guide 🎧 Relaxing Beach Waves Sound Kailua Beach is located at the east coast of the Island of Oahu, Hawaii. The beach is about 2.5 miles long of powdery sand with gorgeous turquoise water from Kailua Bay. Kailua Beach is also known for windsurfing and kitesurfing destination. 🎧 This video contains Binaural Audio. Please wear headphones for best immersive experience. 📅… 2021-05-19T14:00:05Z

5. Moonstone Beach – California

Está a unas cuatro horas de la ciudad de Los Ángeles, en frente del bello paisaje de los acantilados de la villa de Cambria. En sus aguas, se puede hacer surf, y se puede hacer el avistamiento de ballenas, delfines y nutrias marinas.

The Moonstone Beach Boardwalk Hiking California's Moonstone Beach on the Central Coast. 2020-10-19T02:22:51Z

6. Rehoboth Beach, Delaware

Rehoboth Beach, que se ubica a unos 182 kilómetros al sureste del Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport en Maryland, ha sido un destino de verano favorito entre los residentes de Delaware, Maryland, Washington, D.C., y Virginia durante generaciones.

Entre los pasatiempos populares se encuentran caminar por el amplio paseo marítimo frente a la playa, camino a la famosa tienda Dolles Candyland, conocida por su toffee de agua salada, o a la Ice Cream Store, una heladería en la que puedes elegir entre más de 70 sabores.

Rehoboth Beach Delaware Boardwalk Virtual Tour – Best Things to See and Do in Rehoboth Beach The Rehoboth Beach Delaware Boardwalk is a great boardwalk on the east coast. There is so much to see and do. This boardwalk virtual tour will take you from the beginning of the boardwalk to the end and everything in between. I have highlighted some of the best attractions in Rehoboth Beach Delaware. The Rehoboth… 2021-07-15T16:05:19Z

7. Virginia Beach, Virginia

En Virginia Beach los visitantes pueden divertirse haciendo paravelismo, o montándose en una moto de agua. Dice el portal Visitheusa, que esta ciudad también es la anfitriona del East Coast Surfing Championships y el North American Sand Soccer Championships (Campeonato de Fútbol de Playa Norteamericano), que se realizan anualmente.

Virginia Beach, localizada en la entrada de Chesapeake Bay, unos 30 kilómetros al sureste del Norfolk International Airport en Virginia, también tiene mucho que ofrecer a los visitantes que prefieren las actividades que no requieren mucho esfuerzo. El Neptune Festival, un festival que celebra la herencia costera de la ciudad, realiza eventos desde la primavera hasta el otoño. Su mayor evento, Boardwalk Weekend (Fin de semana en el paseo marítimo), comienza el último viernes de septiembre y atrae a más de 400 000 personas cada año, con conciertos al aire libre, desfiles y vinos locales; estos últimos, parte de una creciente escena gastronómica. Durante el verano, pasa por The Hub, un camión de comida en la esquina de Eighth Street (calle Eighth) con Atlantic Avenue (avenida Atlantic).

10 REASONS WHY PEOPLE LOVE VIRGINIA BEACH VIRGINIA USA This video will provide 10 REASONS WHY PEOPLE LOVE VIRGINIA BEACH VIRGINIA USA. These are not ALL the reasons why people love Virginia Beach and if you have a reason why you love Virginia Beach, put it in the comment section and I will make another video. 1. Virginia Beach Boardwalk and Oceanfront 2. Virginia… 2022-04-24T11:05:22Z

8. Ponte Vedra Beach, Florida

A unos 35 kilómetros al sureste del centro de Jacksonville se encuentra Ponte Vedra Beach, un destino en el norte de Florida, conocido por sus actividades al aire libre. A lo largo de la costa, hay comerciantes que ofrecen la posibilidad de practicar wakeboard, esquí acuático y surf, mientras que en Ponte Vedra Beach se lleva a cabo el torneo de golf PGA Players cada mes de mayo.

Aquí también resplandece la belleza natural de Florida. En la Guana Tolomato Matanzas National Estuarine Research Reserve (Reserva Nacional de Investigación Estuarina Guana Tolomato Matanzas), experimentarás la rica biodiversidad natural de Florida y encontrarás muchas oportunidades para observar la fauna. Alquila un kayak y busca águilas calvas, delfines nariz de botella atlánticos y manatíes del Caribe. Dice el medio.

Ponte Vedra Beach, FL- A Tour of the City Ponte Vedra Beach is an unincorporated seaside community in St. Johns County, Florida, United States. Located 18 miles (29 km) southeast of downtown Jacksonville and 26 miles (42 km) north of St. Augustine, it is part of the Jacksonville Beaches area, and on the island nicknamed San Pablo Island. The area is known for its… 2022-02-26T12:00:12Z

9. South Beach, Miami

Esta playa es una de las más visitadas y concurridas en los Estados Unidos. Tiene además de una playa encantadora, una vida nocturna muy fascinante.

Esta extensa playa fue construida por la mano del hombre, que le quito ocupación a las aguas marinas para hacer toda esta franja de costa, que de hecho se conecta con la playa de Miami Beach y que también llega hasta Bayside. Esta zona es de muchos hoteles, restaurantes, bares, galerías, y de establecimientos comerciales.

En su paseo marítimo, las personas suelen caminar, trotar, montar bicicleta o simplemente pasear acariciando los rayos del sol o la brisa marina.

🏖️ South Beach Miami – Bucket List Travel Ideas South Beach Miami is one of the most famous beaches in the world. But what’s it actually like to go there? And what’s the city of Miami like? Is it really the party town that Will Smith made it out to be? Find out in this video! Ninh Ly presents ‘Ultimate Bucket List’ – a… 2019-09-29T19:00:03Z

10. Playa de Fort Lauderdale

De acuerdo con tipsparatuviaje, la zona de Fort Lauderdale conocida como la “Venecia americana” es uno de los destinos favoritos cuando se trata de Florida, por sus 165 millas de playas y canales con algunas de las aguas más cálidas y cristalinas del mundo.

Es una de las costas más importantes del país por ser puerto de arribo y desembarque de más de 45 cruceros. Está incluido en algunos de los más importantes resorts del estado y rodeado de una importante línea hotelera.

Su principal atractivo quizás sean los recorridos en yates y botes hacia algunos de los otros cayos del estado.

Fort Lauderdale Travel Guide 2021 – Downtown & The Beaches This video of Fort Lauderdale is available for Purchase, contact info@TampaAerialMedia.com. (timelapse footage & Port Everglades is excluded) In this video we show why Fort Lauderdale is one of the worlds top tourist destinations. From Las Olas Blvd, to the Riverwalk, to the Beaches to Lauderdale-By-The-Sea(20:43). Below are the places of interest featured in this… 2021-04-11T23:00:14Z

11. Siesta Key Beach, Florida

Siesta Beach, en Siesta, en la costa oeste de la Florida, es una de las playas más famosa del país, debido a sus limpias arenas y lo cristalina de su agua. Siesta Beach quedó en el puesto número dos en Estados Unidos, como una de las mejores playas y para el año 2017 finalizó en la lista de Tripadvisor de las mejores playas del mundo, ocupando lugar número 14.

Siesta Key Florida: Siesta Key Beach and Village Guided Tour Welcome to our travel guide for Siesta Key in Sarasota, Florida. About a 20-minute drive south of downtown Sarasota, Siesta Key is home to the famous Siesta Key Beach and Village. This gorgeous Florida beach has been rated the number one beach in the USA by multiple travel companies including TripAdvisor which named it the… 2020-12-06T17:45:01Z

