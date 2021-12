¿Quién es Vera Mekuli, la policía que le bailó eróticamente a su jefe en una fiesta navideña? [VIDEO]

Vera Mekuli fue identificada como la oficial del Departamento de Policía de Nueva York que fue la mujer que le dio a un teniente casado un baile erótico en un video que se volvió viral.

Eso es según The New York Post, que nombró al teniente en el video como Nick McGarry. El incidente tuvo lugar en una taberna de Yonkers y ha provocado una controversia, según The New York Post.

Ella tiene 26 años y vive en el Bronx de Nueva York, según registros en línea.

1. El video muestra a Mekuli bailando sensualmente a McGarry

El video de la fiesta navideña, que puede ver aquí, muestra a Vera Mekuli bailando eróticamente a McGarry mientras otras personas se reúnen alrededor, algunas con suéteres navideños.

Daily Mail informó que McGarry, quien trabajaba en el 44º Precinto y ha trabajado para el NYPD desde 2010, fue reasignado “para servir en el Distrito de Tránsito 12 en el Bronx” como resultado del video.

Ganó 188.000 dólares el año pasado, según 50-a-org. Ese sitio lo describe como “Teniente en el Precinto 44 desde abril de 2021” que “también sirvió en: Unidad de Capacitación de Promociones Uniformadas, Precinto 48”.

Mekuli no ha sido disciplinada; McGarry tiene un rango más alto que ella.

2. Mekuli se autodenominó “muy motivada” en LinkedIn y dijo que tiende a “perseguir lo que quiero”





La página de LinkedIn de Mekuli ahora está eliminada. Sin embargo, The New York Post informó que se llamó a sí misma una “persona muy motivada y decidida” al respecto.

“Tiendo a perseguir lo que quiero y no me detengo hasta que lo consigo. Si voy a fallar. Me levanto y lo intento de nuevo”, dijo su biografía de LinkedIn, según The Post.

“El éxito no viene sin fracaso. Aprendí a una edad muy temprana que el éxito, la riqueza y las oportunidades no se te dan o te entregan simplemente, sino que se ganan; ganado por el trabajo duro y el tiempo que dedicas. He abordado todas las tareas, todos los obstáculos que se me presentaron. Me gusta ayudar a los demás y siempre pongo a los demás antes que a mí mismo”.

3. Mekuli una vez trabajó como agente de bienes raíces

Un caché de la página de LinkedIn ahora eliminada dice que Mekuli trabajó como agente de bienes raíces en dos compañías diferentes antes de convertirse en policía.

Tiene una licenciatura en justicia criminal/ciencia policial de John Jay College y es del Bronx.

Ella no tiene ninguna otra página de redes sociales.

4. La esposa de McGarry se enfureció por la cobertura de los medios

El New York Post intentó hablar con la esposa de McGarry y no salió bien.

El Post informó que un “teniente con la cara enrojecida Nick McGarry tuvo que contener físicamente a su esposa furiosa fuera de su casa en New Windsor en el condado de Orange” cuando el Post preguntó sobre el video.

“¡Que te jodan!” La esposa de McGarry, Melissa McGarry, le dijo a The Post como dijo su esposo: “No vale la pena, vuelve al auto”.

“¡Hay otras cosas de las que preocuparse en este mundo!” dijo la esposa a The Post, que informó que repetidamente gritó improperios al periodista.

5. El padre de Vera Mekuli dice que ella cometió un “error”

El Post también habló con el padre de Mekuli.

“Ella me dijo: ‘Papá, cometí un error. Estoy muy avergonzado por lo que hice. Te avergoncé a ti ya mi familia’”, dice el artículo.

El padre dijo que ella lloró por la situación y culpó a McGarry.

“Ella lloró y lloró”, le dijo el padre a The Post. “Ella es joven. … Él está casado, el teniente. Debería saberlo mejor. Los voy a demandar”.

