[VIDEO] Hombre apuntó con un arma a oficial de policía de Oklahoma: Antwon Hill

La policía de Oklahoma City ha publicado imágenes perturbadoras de video de la cámara corporal que, según dicen, muestra a un hombre llamado Antwon Hill apuntando con un arma al policía de la ciudad de Oklahoma, Andrew Ash.

Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que es gráfico e inquietante. “*** ADVERTENCIA: Este video contiene contenido que puede resultar perturbador para algunos. *** Reunión informativa sobre el incidente de la comunidad, el oficial involucrado en el tiroteo – 8 de diciembre de 2021”, escribió la policía de Oklahoma City cuando publicó el video en Facebook. “(Nota: el oficial disparó su arma en el video, no el sospechoso)”. Hill tiene 40 años.

“Voy a dispararle a tu puto culo”, dice el sospechoso en el video, exigiendo que el oficial “suelte el arma”.

Esto es lo que necesita saber:

El video de la cámara corporal muestra una escena peligrosa en la que el sospechoso apunta a quemarropa con su arma al oficial





OKCPD Briefing- Officer-Involved Shooting 12/08/21 (Note: Officer discharged weapon, not suspect) OKCPD Community Incident Briefing- Officer-Involved Shooting 12/08/21 (Note: The officer discharged his weapon in the video, not the suspect.) 2021-12-21T15:52:44Z

La capitana Valerie Littlejohn dice en el comunicado de prensa en video: “Queremos compartir información con usted sobre un tiroteo reciente con un oficial involucrado que ocurrió el 8 de diciembre en 6301 NW 63rd St.”

Los oficiales fueron enviados a ese lugar justo antes de las 8:30 p.m. en referencia a un disturbio donde el sospechoso Antwon Hill estaba tratando de entrar al apartamento de un miembro de la familia, dijo. Hill no vivía en el apartamento en el que intentaba entrar, según Littlejohn.

El oficial Ash llegó y se puso en contacto con Hill fuera del apartamento, dijo. El video es de la cámara del cuerpo de Ash, según Littlejohn.

El video comienza sin audio y muestra a Hill con su mano agarrando un bulto en su bolsillo a muy corta distancia.

“Déjelo en el suelo”, dice el oficial, retrocediendo, una vez que comienza el audio.

“Eres un novato”, dice Hill en el video.

“Quédate ahí. No te muevas”, dice el oficial, pero Hill se le acerca mucho, con la mano todavía en el bolsillo.

“Tengo un tipo con una pistola”, dice el oficial. “No disparen”. Luego, Hill saca una pistola y apunta directamente al oficial.

“Voy a dispararle a tu perra en el culo”, dice, antes de agregar, “suelta el arma”.

“No lo tengo”, dice el oficial.

Se escucha un disparo.

“Disparos… el tipo tiene un arma aquí”, dice el oficial. “Estoy bien, pero necesito refuerzos”.

Hill, un delincuente al que no se le permite poseer un arma de fuego, se atrincheró en un apartamento, dijo la policía

Hill se atrincheró en el apartamento de un miembro de familia y finalmente fue detenido por una unidad táctica, dijo Littlejohn.

Ella dijo que está acusado de un delito grave de apuntar un arma de fuego y posesión de un arma de fuego después de la condena por un delito grave.

Según KOCO.com, ni el sospechoso ni el oficial resultaron heridos en el incidente. El abogado Gary James, que representa a los oficiales en casos de uso de la fuerza, le dijo a KOCO que el oficial también habría estado justificado para usar fuerza letal antes en el incidente.

Le dijo a la estación de televisión que cree que el oficial hizo una pausa por miedo. “Porque, en general, de cómo se siente la sociedad acerca de los oficiales de policía, el movimiento anti-policía y más particularmente en este condado, los oficiales de policía están siendo acusados en situaciones de fuerza letal que creen que tienen derecho a hacer”, dijo James a KOCO.

News Nation Now informó que la investigación del incidente sigue en curso.

