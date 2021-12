La operación Ferran Torres al Barça está en la recta final

Los problemas económicos del FC Barcelona están bien documentados, pero se cree que el club está “cerca” de cerrar un trato por el delantero del Manchester City, Ferran Torres antes de la apertura de la ventana de fichajes del mes de enero.

Los dos clubes están actualmente “trabajando para llegar a un acuerdo” sobre una transferencia por una tarifa inicial de 55 millones de euros, según informó Sam Lee en The Athletic. Torres se ha sentido frustrado por la falta de oportunidades en el City y le han dicho que “él sería una parte central de su operación de reconstrucción con el nuevo entrenador Xavi”.

Se dice que las conversaciones están “llegando a su fin” con los campeones de la Premier League dispuestos a vender al jugador de 21 años, siempre que reciban una oferta aceptable. El City fichó a Torres procedente del Valencia por 23 millones de euros en agosto de 2020.

El periodista Matteo Moretto informa que la transferencia está “prácticamente cerrada” y podría ser solo “cuestión de días” antes de que todo esté finalizado entre los dos clubes. El experto en fichajes Fabrizio Romano ha anunciado que Torres firmará un contrato por cinco años en el Camp Nou.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2021