Pelotazo de Koundé a Jordi Alba en el duelo del Sevilla vs Barça [VIDEO]

El defensa del FC Barcelona, Jordi Alba recibió el balón en la cara por el defensa del Sevilla Jules Kounde durante el choque entre los dos equipos en La Liga el martes 12 de diciembre.

Los dos jugadores luchaban por el balón en la banda cuando Koundé perdió por completo los estribos y lanzó el balón al lateral izquierdo azulgrana, que cayó sujetándose la cara, como muestra ESPN.

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba's face 😳 pic.twitter.com/SjLC6yTdHv

— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021