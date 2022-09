Vanessa Marcotte: Gerente de Google fue torturada y violada antes de ser quemada

En 2016, una empleada de Google de 27 años de edad, que desapareció después de salir de la casa de su madre en Massachusetts fue encontrada desnuda y quemada en un área boscosa un domingo por la noche y la policía investigó si fue violada antes de ser asesinada, informó en su momento Fox 25 News.

Vanessa Marcotte, residente de la ciudad de Nueva York, estaba visitando a su madre en Princeton cuando salió a correr un domingo por la tarde, informó MassLive.com. Su familia denunció su desaparición después de que ella no regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 8:20 p.m. y la policía determinó que su muerte fue un homicidio.

Al día lunes, la Oficina del Médico Forense Jefe de Massachusetts estaba realizando una autopsia, dijo el fiscal de distrito del condado de Worcester, Joseph Early Jr., en una conferencia de prensa. “Una revisión preliminar del cuerpo ha llevado a los detectives a creer que se trata de una investigación de homicidio”.

Dijo que los detectives de la Policía Estatal de Massachusetts y la Policía de Princeton aún se encuentraban en las primeras etapas de la investigación.

“Todavía han pasado menos de 24 horas desde que ocurrió el homicidio”, dijo Early el lunes. Cuando se le preguntó si había signos visibles de lesiones en el cuerpo de Marcotte, Early dijo a los periodistas: “Nuestros profesionales, nuestros detectives, los servicios de la escena del crimen, Princeton y la policía estatal, lo que observaron los llevó a creer que ‘sí, esta es una investigación de homicidio”…’ Y no puedo ir más allá en este momento”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Marcotte fue encontrada desnuda en el bosque cerca de la casa de su madre con quemaduras en la cabeza, los pies y las manos, dijeron las fuentes policiales

Vanessa Marcotte fue encontrada muerta alrededor de las 8:20 p.m. en un “área muy boscosa” a media milla de la casa de su madre, informó WBZ-TV. Su cuerpo fue encontrado por un K9 de la Policía Estatal de Massachusetts.

Marcotte fue encontrada desnuda y con quemaduras en la cabeza, las manos y los pies, informó Juli McDonald de WCVB-TV, citando fuentes policiales cercanas a la investigación.

NECN también informó que Marcotte fue encontrada “desnuda y quemada”. Su cuerpo fue incendiado, informó WHDH-TV.

Marcotte había sido vista por última vez en Brooks Station Road y la policía dice que la investigación sugiere que fue asesinada en algún momento entre la 1:00 p.m. y 4:00 p.m del domingo.

La policía en ese momento no dio detalles sobre cómo mataron a Marcotte.

“Tenemos un conjunto horrible de hechos, un conjunto horrible de circunstancias aquí en este momento, y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que esta investigación se lleve a cabo, cada rodada se agote, cada i esté punteada, con respecto a a esto”, dijo el fiscal de distrito del condado de Worcester, Joseph Early Jr., en una conferencia de prensa.

No quiso comentar cuando un reportero le preguntó si una unidad de investigación de incendios premeditados estaba en la escena. También dijo que no podía entrar en ninguna circunstancia de “secuestro o agresión”, cuando otro reportero preguntó si Marcotte había sido “violada y quemada”.

Marcotte, que vivía en la ciudad de Nueva York, visitó a su familia durante unos días, dijo Early.

“Su familia denunció su desaparición, era raro que ella se fuera por un período prolongado de tiempo”, dijo Early a los periodistas. “Se hicieron llamadas telefónicas a la policía de Princeton”. Se le pidió a la Policía Estatal de Massachusetts que ayudara en la investigación por parte de la policía local y se inició una búsqueda, dijo Early.

2. La policía no dio a conocer ninguna información sobre un posible sospechoso y dijo ‘No sabemos si esto fue un acto aleatorio’

Authorities: Vanessa Marcotte, 27, was murdered in Princeton, Massachusetts Worcester County District Attorney Joseph D. Early, Jr. and Princeton Police Chief Michelle Powers say at a press conference that Vanessa Marcotte, the 27-year-old jogger who went missing Sunday, was found murdered. 2016-08-08T17:10:24Z

Las autoridades no dieron a conocer ninguna información sobre un posible sospechoso o sospechosos en una conferencia de prensa el lunes por la mañana.

Instaron al público a ser cauteloso, según MassLive.com.

“No sabemos si esto fue un acto al azar”, dijo el fiscal de distrito Joseph Early Jr. “Estamos pidiendo a los residentes de Princeton y las áreas circundantes que tengan mucha precaución. Le pedimos al público que tenga cuidado y esté atento. … Esta era una mujer que estaba caminando y trotando en un camino rural, le pedimos a la gente en la ciudad que tenga mucho cuidado. Si eso significa viajar con otras personas si está fuera, si va a correr o trotar, le estamos pidiendo a la gente que lo haga”.

La jefa de policía de Princeton, Michelle Powers, dijo: “Estamos preocupados por la seguridad de los residentes de nuestra ciudad y los visitantes que ingresan a nuestra ciudad. Les pediríamos a las personas que presten atención a su entorno. Si ve algo sospechoso o fuera de lugar, comuníquese con el Departamento de Policía de Princeton o con la Policía Estatal de Massachusetts. Si ha visto algo en las últimas 24 horas que le pareció sospechoso o fuera de lo común, comuníquese con nosotros”.

Powers y Early pidieron la ayuda del público y dijeron que cualquiera que estuviera en el área donde mataron a Marcotte o que viera algo sospechoso el domingo debería llamar a la línea de información de la Policía Estatal de Massachusetts al 508-453-7589, a los detectives de la policía estatal al 508-832. -9124 o la Policía de Princeton al 978-464-2928.

Early dijo que “no hay nada en este momento” que conecte la muerte de Marcotte con el asesinato de otra corredora de Nueva York, Karina Vetrano, que fue encontrada muerta cerca de su casa en Queens, Nueva York, la semana pasada.

3. Ella era originaria de Massachusetts y se graduó de la Universidad de Boston en 2011

Marcotte era originaria de Leominster, Massachusetts, que está a unos 20 minutos al norte de Princeton, donde ahora vive su madre.

Asistió a la Escuela Bancroft, una escuela preparatoria privada en Worcester. Marcotte luego se graduó con honores de la Universidad de Boston en 2011 con una licenciatura en comunicaciones.

“Soy un estudiante de Relaciones Públicas con un gran interés en todo lo relacionado con Internet. Para obtener un poco de información técnica, me apasionan las estrategias comerciales como SEO, Analytics y Inbound Marketing (solo por nombrar algunas) y espero desarrollar estas habilidades aún más y convertirlas en un enfoque en mi futura carrera”, escribió en Cheap Grapes. un blog sobre vino que comenzó cuando aún era estudiante en BU.

Colin Riley, director ejecutivo de relaciones con los medios de BU, dijo a ABC News: “Estamos terriblemente tristes por su familia y amigos. Están en nuestros pensamientos y oraciones”.

4. Trabajó como administradora de cuentas para Google desde enero de 2015

Marcotte trabajó como administradora de cuentas de Google en su división de salud desde enero de 2015, según su perfil de Linkedin. Se mudó de Boston a la ciudad de Nueva York para comenzar el nuevo trabajo.

“Vanessa Marcotte era un miembro muy querido del equipo de Google, trabajó en nuestra oficina de Nueva York durante el último año y medio y era conocida por su omnipresente sonrisa, pasión por el trabajo voluntario y amor por los deportes de Boston”, dijo Google en un comunicado. declaración. “Estamos profundamente conmocionados y entristecidos, y nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Antes de trabajar para Google, Marcotte era especialista en marketing y asociado sénior de marketing en Vistaprint en Boston.

Vistaprint dijo en un comunicado: “Estamos conmocionados y desconsolados al escuchar las noticias sobre Vanessa. Siempre fue increíblemente amigable y positiva, y su enfoque de trabajo inteligente, creativo e innovador tuvo un gran impacto aquí en Vistaprint. Realmente se preocupaba por quienes la rodeaban y siempre se esforzaba por forjar relaciones sólidas. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos durante este momento difícil”.

También trabajó para WordStream y NPWS, Inc.

Marcotte también fue voluntaria, trabajando como tutor para Tutoring Plus de Cambridge.

Era una ávida corredora y había participado en la Falmouth Road Race en 2012 y 2014 como miembro del equipo del Instituto Dana-Farber para recaudar fondos para la investigación del cáncer, según Worcester Telegram.

5. La muerte de Marcotte es el primer homicidio en Princeton en casi 30 años, dijo el jefe de policía

La muerte de Marcotte es el primer homicidio en la pequeña ciudad de Princeton en Massachusetts en casi 30 años, dijo la jefa de policía Michelle Powers en una conferencia de prensa.

Princeton, ubicado en el condado de Worcester, está a unas 60 millas al oeste de Boston. La ciudad tiene una población de alrededor de 3.400 personas.

“Tenga mucha precaución”, dijo el fiscal de distrito Joseph Early cuando se le preguntó qué diría a los residentes preocupados de la ciudad. “No sabemos si esto es un acto aleatorio, les pedimos que tengan mucho cuidado. En este momento tenemos una investigación de homicidio activa en curso, no puedes ser demasiado cuidadoso. La gente debería estar preocupada. Mantén sus ojos abiertos, mantén sus oídos abiertos. Cualquier cosa que vean o escuchen, por favor avísennos lo antes posible. … No puedes ser demasiado cuidadoso en este momento “.

Early dijo “para nuestros detectives, para la policía, esta es una de las partes más difíciles de su trabajo. En este momento, la familia está pasando por mucho”.

La jefa del pueblo, Powers, dijo que nunca había visto un crimen como este en sus 27 años al frente del departamento y está preocupada, según el Worcester Telegram.

Powers dijo que los seis oficiales de tiempo completo y los nueve de medio tiempo que emplea el departamento aumentarán las patrullas a medida que la policía estatal recorra el área.

