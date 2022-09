Sydney Sutherland: Fue secuestrada y violada por un granjero cuando ella salió a trotar

Quake Lewellyn es un hombre y agricultor familiar de Arkansas que fue detenido por un cargo de asesinato capital en relación con la desaparición y muerte de la enfermera y corredora de 25 años de edad, Sydney Sutherland, según KARK 4 News.

El hombre de Jonesboro de 28 años fue arrestado un viernes en la noche por un cargo de homicidio y “confesó a los investigadores”, según Fox16.com y KATV.

Sutherland fue visto por última vez el 19 de agosto de 2020 mientras trotaba, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson. Su cuerpo fue descubierto dos días después, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa. “Descubrimos el cuerpo de una mujer que se cree que es Sydney”, dijo la oficina del alguacil del condado de Jackson, confirmando que tienen a un sospechoso bajo custodia. La policía no ha identificado oficialmente a Lewellyn como el sospechoso bajo custodia, pero su nombre y los cargos de asesinato en su contra se pueden ver en los registros de la cárcel. Los medios de comunicación locales confirmaron la conexión con el caso a través de fuentes.

El cuerpo de Sutherland se encuentra ahora en el Laboratorio Criminalístico de Arkansas mientras se lleva a cabo una investigación, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. Heavy se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson y está esperando una respuesta.

Esto es lo que necesita saber sobre Quake Lewellyn y el asesinato de Sydney Sutherland:

1. Lewellyn es un agricultor de tercera generación que dijo que “siempre trabajó en la granja”

Lewellyn es un agricultor que, junto con tres generaciones de su familia, ha sido propietario y administrador de Lewellyn Farms en Newport, Arkansas, en el condado de Jackson, durante varios años, según un artículo de Arkansas Online que celebra un premio de 2016.

El artículo dice que “el patriarca de la familia” fue asistido en su operación por el “nieto, Quake Lewellyn”. Quake y otros dos miembros de la familia “también tienen sus propias granjas”, dice el artículo. “Los Lewellyn son la Familia Granjera del Año 2016 del Condado de Jackson”, dice.

El artículo dice que los miembros de la familia “cultivan 5800 acres en cuatro condados: Jackson, Independence, Poinsett y Craighead. Cultivan 4,000 acres de arroz y 1,800 acres de soya, todos irrigados, y 100 acres de trigo”.

Según el artículo, Quake Lewellyn se graduó de la escuela secundaria Tuckerman en 2010 y le dijo a la publicación: “Siempre he trabajado en la granja. Empecé a conducir un Ford amarillo,… acarreando semillas para papá. Todos tenemos nuestras propias granjas, pero nos ayudamos unos a otros”.

RiverCountry967 publicó una serie de fotos de la familia, felicitándolos por haber sido seleccionados como la granja del año del condado en 2016.

2. Las autoridades dijeron que Lewellyn estaba familiarizado con Sutherland antes del asesinato

Se cree que Lewellyn “estaba familiarizado” con Sutherland, dijeron las autoridades en la conferencia de prensa, pero no fueron más específicas.

Los registros de la cárcel dicen que Lewellyn fue detenido el 21 de agosto de 2020 a las 7:52 p.m. Está en la cárcel del condado de Jackson.

El 20 de agosto, las autoridades del condado de Jackson anunciaron que Sutherland había desaparecido y dijeron que fue vista por última vez corriendo cerca de la autopista 18 “entre Newport y Grubbs” alrededor de las 2:30 de la tarde.

Sutherland, con cabello rubio y ojos marrones, medía 5’3 ″ de alto y pesaba 103 libras, según la página de Facebook del Manejo de Emergencias del Condado de Jackson.

Los funcionarios del condado estuvieron acompañados en su búsqueda por voluntarios, perros de búsqueda del Departamento Correccional de Arkansas y un helicóptero de la Policía Estatal de Arkansas, informó KATV.

Las autoridades no dieron a conocer detalles sobre la forma de la muerte o cuándo fue asesinado Sutherland.

3. Lewellyn escribió en Facebook que estaba casado y llenó las redes sociales con declaraciones de amor a su cónyuge

La página de Facebook de Lewellyn está llena de publicaciones que expresan amor por su esposa. La página también contiene fotos de él con tres hijos.

“Ahora las palabras podrían describir cuánto te amo… Mi hermoso amor. Mi bebé cariño”, escribió Lewellyn en 2017.

En 2015, escribió sobre la misma mujer: “Gracias a mi novia asombrosamente increíble… por ser tan paciente conmigo y cuidarme cuando estoy deprimido. Te amo bebé.” Se comprometieron en 2016, y él la llamó el amor de su vida y dijo: “En el momento en que me puse de rodillas y te miré a los ojos para preguntarte, estuve tanto tiempo en ellos como siempre lo hago”.

Ese mismo año escribió: “Creo en Jesucristo y lo acepto como mi salvador. Un usuario de Facebook ha desafiado a todos los creyentes a poner esto en su muro. En la Biblia dice, si me niegas frente a tus semejantes, te negaré frente a mi padre en las Puertas del Cielo”.

Se le escribió un mensaje de texto a Lewellyn en 2016 que se titulaba “muffin de semental” y decía: “Te amo mucho, oso de miel. Gracias por el tiempo de diversión en el campamento de ciervos”.

Su página de Facebook decía que estaba casado.

Sutherland fue a un gimnasio el miércoles en la ciudad de Jonesboro, informó Fox16.com, citando a funcionarios. Los investigadores se propusieron estudiar el video de vigilancia de la instalación en busca de posibles pistas, agregó el medio.

Un conductor de UPS también confirmó a las autoridades que vio a Sutherland trotando cerca de County Road 41 la noche del 19 de agosto, dijo el alguacil del condado de Jackson, David Lucas, durante una conferencia de prensa el jueves, según WMC-TV.

Los registros de votantes de Arkansas muestran que el sospechoso está registrado para votar pero no eligió una afiliación partidaria.

4. Sutherland compartió un meme en broma sobre haber sido asesinado hace solo unas pocas semanas

Una publicación del 24 de julio en la página de Facebook de Sutherland es retrospectiva.

“Si alguna vez me asesinan, solo sé que hablé hasta el final amargo”, decía el gráfico que compartió. “Sí”, escribió en el estado.

Las autoridades localizaron el teléfono celular de Sutherland, informó WMC-TV.

Descubrieron el dispositivo celular a un cuarto de milla de su casa y de la autopista 67, agregó la estación.

La oficina del alguacil reveló que AT&T recibió varios pings del teléfono de Sutherland en el área de su avistamiento, informó Fox16.com.

Lucas dijo que la joven de 25 años tenía su teléfono y Apple Watch con ella, agregó el medio.

Según su página de Facebook, Sutherland trabajó como “RN en Unity Health Harris Medical Center”. Fue a la escuela secundaria Tuckerman, era de Grubbs, Arkansas, y figuraba como soltera. Su publicación más reciente fue sobre una venta de artículos usados.

“¡Siempre habrá personas que juzguen rápidamente por tu capa exterior antes de conocer tu corazón! Esto me describe a la perfección❤️❤️❤️”, escribió en una publicación reciente.

Sutherland vivía con su novio en la autopista 18, entre Newport y Grubbs, indicó Lucas a Fox16.com. Sus publicaciones a menudo la muestran con un niño pequeño.

El alguacil reveló que no había señales que indicaran ningún problema entre la pareja, informó el medio.

Sutherland, que también era enfermera, caminaba o trotaba con frecuencia en el área, según Fox16.com y la página de Facebook de la joven de 25 años.

5. El sospechoso compartió un diagrama de un arma y escribió sobre la unidad nacional después del 11 de septiembre

Su publicación principal del 24 de julio decía: “¿Entonces los negros no pueden comprar bicicletas?”. El contexto no está claro porque la publicación que compartió ya no es visible. En junio, escribió: “Las cosas iban bastante bien hasta que los que no eran esenciales salieron de la cuarentena. Dije lo que dije”.

Una publicación mostraba el diagrama de un arma. “Para mantener estable la libertad y para mantener la libertad precisa” se identificaron como partes, junto con otras frases”.

En 2019, escribió: “Extraño el 12 de septiembre. Nunca querría otro 11 de septiembre, pero extraño a los Estados Unidos del 12 de septiembre. Las tiendas se quedaron sin banderas para vender porque las ondeaban por todas partes. Las personas eran estadounidenses antes de ser de clase alta/baja, judíos/cristianos, republicanos/demócratas. Abrazábamos a la gente sin importarnos si comían en Chic-Fil-A (sic) o usaban Nikes. El 12 de septiembre, lo que importaba más era lo que nos unía, que lo que nos dividía”.

En 2018, escribió: “Puede que esté solo en la cima, pero es una b * tch en la parte inferior”.

En 2017, escribió: “Esto es para la dama más hermosa que he conocido”. Desearía tener las palabras adecuadas para explicar cuánto te amo. Te veo acostado a mi lado Con palabras que pensé que nunca diría. Consciente y sin miedo, no tengo miedo de seguir viviendo. No tengo miedo de caminar solo por este mundo Cariño, si te quedas serás perdonado. Nada de lo que puedas decir puede impedirme volver a casa.

“Nos esforzamos mucho por no morir, a veces nos olvidamos de apreciar la vida”, escribió en 2015.

Esta es la versión original de Heavy.com

