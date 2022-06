Bebé muere en una guardería de Nueva Jersey: Vanessa Camila Gómez

Una familia radicada en Nueva Jersey se encuentra devastada por la repentina muerte de su bebé de tan solo 21 meses mientas se encontraba al cuidado de una guardería en el condado de Passaic el pasado 7 de junio.

Se trata del caso de la bebé identificada por su familia como Vanessa Camila Gómez, a quien sus padres la llevaron como fue de costumbre a la guardería Step by Step Day Care en Clifton, cuando durante el día, al interior de las instalaciones la menor de edad quedó inconsciente. El motivo de esto todavía no está claro.

Su madre, la señora Isabel Gómez asegura que ella dejó temprano en la mañana a las 7:05 a.m, a su pequeña en la guardería, antes de dirigirse a su trabajo. Durante todo el día, asegura la mujer que la estuvo monitoreando por medio de la aplicación Brightwheel, por la cual podía observar como se iba presentando el día de su hija. La niña llevaba asistiendo allí hacía más de un año.

Gómez asegura que vio por medio de la aplicación cuando a eso de 12:30 p.m. la menor fue llevada para tomar una siesta, y que se despertó a las 2:30 p.m. En ese momento, a la niña se le cambió el pañal. Desde allí, dice ella, que no hay más videos ni actualizaciones en la aplicaciones sobre lo que ocurrió después.

Asimismo, ella asegura que a eso de las 3:00 p.m. la llamó un empleado de la guardería Step by Step Day Care para indicarle que la bebé no respondía y que ellos habían procedido a llamar a urgencias y paramédicos. Cuando Isabel se dirigió al hospital Centro Médico St. Joseph en Paterson ya no encontró a su hija con vida.

Desconsolada por lo sucedido, la mujer preguntó al personal de la guardería que había sucedido, y dice ella, que le dijeron que la niña no despertó de sus siesta. Sin embargo, la madre de la niña recuerda ver en la aplicación cuando la niña fue despertada y le cambiaron el pañal mojado.

De acuerdo con Univisión, la mujer trató de acceder al video en su App donde vio a su hija pero se dio cuenta que el mismo había sido removido de la plataorma. Desde ese momento la guardería no le ha dado una explicación exacta de lo que le pasó a su bebé.

“Es que yo no comprendo…y yo quiero una prueba visual de los videos, quiero ver qué pasó de 2:30 a 3:00 de la tarde con mi hija”, dijo Gómez a Univision.

El abogado que está representando a la familia, Frank Leddy, aseguró a medios, que han solicitado todos los videos de Step by Step Day Care, pero se han negado a entregar las imágenes de vigilancia.

“Estamos tratando de ayudar a la familia porque están absolutamente devastados. No podrán seguir adelante con su proceso de duelo hasta que obtengan respuestas. Hacen lo que hacen todos los padres. Dejas a tus hijos y no te lo piensas dos veces. Y luego, nunca volver a verlos, solo estamos tratando de comprender lo que sucedió”, dijo Leddy.

De acuerdo con declaraciones de Isabel Gómez al medio NJ Advance Media, su hija no presentaba ningún tipo de condición especial o enfermedad. “Era una niña feliz, inteligente. Le gustaba jugar, le gustaba hablar. Ella simplemente era dulce. A Vanessa le encantaba escuchar la canción de Encanto ‘No se habla Bruno’. Yo decía, ‘¿quieres a Bruno?’ ¡Ella decía que sí!. Esa era su canción para ir a la escuela. Ella realmente amaba la escuela. No tengo ninguna queja sobre ellos. Siempre la trataron muy bien, nunca lloró (por ir allí). Ella estaba muy feliz en ese lugar”, concluyó la madre.

La madre añadió que su hija era su bebé ‘milagro’. “La llamamos la bebé milagro porque mis dos hijas mayores tienen más de 20 años y pensábamos que ya no íbamos a tener hijos. Su llegada nos hizo tan felices”, contó a Univisión.

Por su parte, la dueña de la guardería, Diovana Rusin aseguró que la niño nunca se despertó de su siesta y que la nota sobre el cambio de pañal estaba equivocada. “No hubo cambio de pañales, la hora estaba equivocada”, dijo Rusin, en declaraciones citadas por ABC 7.

Además, la guardería y los empleados han llamado a la madre de la niña para acompañarla en su dolor. De acuerdo con Isabel Gómez, ha recibido varias llamadas de la dueña del lugar. “Ellas dijeron que amaban a mi hija. La dueña dijo que los trabajadores y las madres quieren despedirse de Vanessa. Dijo: solo queremos estar presentes si se nos permite’”, aseguró la mujer.

En cuanto a la policía de Clifton y la Oficina del Fiscal del Condado de Passaic, confirmaron que están investigando lo ocurrido con la niña y qué causó la muerte de la bebé Vanessa Camila Gómez, mientras salen los resultados de la autopsia de la pequeña, los cuales pueden demorar varios meses, según informó ABC7.

“Ya han pasado bastantes días. Yo he llamado a los investigadores, a los forenses, he llamado a todos y los resultados de la autopsia van a llegar dentro de 12 a 16 semanas, cuando yo quiero una respuesta ya”, dijo la madre a Univision.

El funeral de la bebé está previsto para llevarse a cabo durante este miércoles.

