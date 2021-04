¿Vacunados todavía deben usar máscara por el COVID-19?: Esto dijo Dr.Fauci

Una de las preguntas que más personas se hace en medio del actual momento que vive Estados Unidos con la pandemia del COVID-19 es cuándo llegará el día en que las máscaras dejen de ser un requisito para evitar la propagación del coronavirus.

Y aunque al principio del año algunas autoridades de salud habían dado luces que indicaban que con el programa de vacunación andando, muy probablemente pronto pudiera relajarse la medida del uso de máscaras, en algún punto después del verano, por ahora habrá que esperar.

Así lo aseguró el Dr Anthony Fauci, experto sobre enfermedades infecciosas de la Adminstración Biden, quien a pesar de insinuar que llegará el momento en que se harán cambios a la norma sobre el uso de tapabocas, impuesta poco tiempo después de que estalló la pandemia en marzo del año pasado, recalcó que por ahora no es seguro retirar las máscaras.

WATCH: @chucktodd: "Why does a vaccinated person have to wear a mask?"

Dr. Fauci: "You dramatically diminish" possible Covid infection with a vaccine, but vaccinated people could still carry infection.

"If you don't have a mask, you might inadvertently infect" those around you. pic.twitter.com/AJvEvQIdb4

— Meet the Press (@MeetThePress) April 18, 2021