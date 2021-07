Vacuna puerta a puerta: propuesta de vacunación de Biden genera controversia

El presidente Joe Biden hizo una propuesta para ir “de puerta en puerta” para vacunar a las personas después de no alcanzar su objetivo de que el 70% de los estadounidenses estuvieran parcialmente vacunados para el 4 de julio. Anunció el plan de vacunación puerta a puerta en su sesión informativa el martes 6 de julio de 2021.

“Continuamos reduciendo los sitios de vacunación masiva que hicieron tanto en la primavera para vacunar rápidamente a aquellos que estaban ansiosos por recibir su primera vacuna y su segunda vacuna para el caso, si necesitaban una segunda”, dijo Biden durante su sesión informativa en el Auditorio de South Court en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, cerca de la Casa Blanca. “Ahora tenemos que ir de comunidad en comunidad, de barrio en barrio y, a menudo, de puerta en puerta, literalmente tocando puertas, para ayudar a las personas que quedan protegidas del virus”.

Biden había anunciado el objetivo de que el 70% de los adultos estadounidenses fueran inoculados con al menos una dosis de la vacuna COVID-19 para el 4 de julio. Poco más del 67% de los adultos estadounidenses han recibido una vacuna, según U.S. News & World Report. Pero hasta ahora la propuesta está despertando las dudas sobre la vacuna, la misma gente que el plan pretende influir.

El plan de vacunas de Biden tiene como objetivo centrarse en la vacunación de las vacunas en las comunidades en medio de casos en aumento de la variante Delta

The U.S. continues to have a higher rate of vaccine opposition than any country tracked besides Russia. https://t.co/sIcPQn326C pic.twitter.com/HkkiW418Eu — Morning Consult (@MorningConsult) July 2, 2021

Biden dijo en su sesión informativa que sus objetivos al ir de puerta en puerta son abordar las preocupaciones que tienen muchas personas no vacunadas sobre la vacuna COVID-19. Una encuesta de Morning Consult preguntó a aquellos que no planean vacunarse sus razones. Citaron preocupaciones sobre si la vacuna era más peligrosa que la enfermedad, escepticismo sobre las compañías farmacéuticas y creencias sobre el control del gobierno.

Biden instó a quienes se resisten a recibir la vacuna a que se vacunen a medida que se propaga la variante delta. Los Centros para el Control de Enfermedades dijeron que la variante delta es altamente transmisible y representa aproximadamente el 25% de los nuevos casos de coronavirus en los EE. UU. Se espera que se convierta en la cepa dominante en unas semanas, según datos de los CDC.

“En este momento, mientras les hablo, millones de estadounidenses aún no están vacunados y están desprotegidos”, dijo Biden. “Y debido a eso, sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo. Esta es una preocupación aún mayor debido a la variante delta”.

Biden dijo que la variante Delta debería “hacer que todos se lo piensen dos veces”, dirigiéndose específicamente a “los jóvenes que pueden haber pensado que no tenían que vacunarse”.

Dijo que quiere futuros esfuerzos federales durante el verano para cambiar el enfoque hacia las comunidades y hacer que la vacuna esté disponible en las farmacias locales, consultorios médicos y lugares de trabajo.

Los estadounidenses se enfadan ante la idea de la fuerza, dijo un colaborador de Fox News, y los memes de los grupos de derecha muestran sus pensamientos sobre el alcance puerta a puerta

We're now at the stage in our pandemic response where we are going door-to-door in areas with low vaccination rates. Outreach teams will be comprised of mobilizers sharing COVID-19 information, @MKEhealth staff administering vaccine, and @MilFireDept crew monitoring vaccinations. pic.twitter.com/g4xUyjh8O4 — Mayor Tom Barrett (@MayorOfMKE) July 7, 2021

Los grupos conservadores y de derecha expresaron su oposición a los esfuerzos de vacunación puerta a puerta en las redes sociales tras los comentarios de Biden y su secretaria de prensa Jen Psaki.

Un meme comenzó a circular entre los grupos conservadores que mostraba a un hombre envuelto en cinta adhesiva con la leyenda “vacunador puerta a puerta a la mitad de su primer turno”.

El colaborador de Fox News, Bill McGurn, habló con Fox & Friends First Wednesday para abordar los comentarios de Biden sobre el alcance propuesto de la vacuna puerta a puerta. Dijo que muchos estadounidenses que el plan pretende influir verán el alcance como una fuerza del gobierno federal. Dijo que la propuesta podría funcionar si los que van de puerta en puerta son miembros conocidos de la comunidad, no representantes del gobierno federal.

Él dijo:

El liberalismo moderno parece reducirse a mandar a la gente y no dejar que la gente tome sus propias decisiones. Sé que en la universidad de mi hija no están diciendo que tengas que conseguirla, pero tienen muchas si no tienes la vacuna, tienes que usar máscaras, etc. Bill de Blasio estaba ofreciendo hamburguesas con queso. Mucho se basa en la fuerza y los estadounidenses se enfadan ante la idea de la fuerza. Sería muy diferente si usáramos iglesias o grupos que la gente conoce, pero si va a ser el gobierno, no estoy seguro de que tenga el efecto que ellos creen que tendrá.

