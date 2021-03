Vacuna de Pfizer y BioNtech es eficaz contra variante brasileña de COVID-19

La vacuna contra el coronavirus que fabrican Pfizer y BioNtech demostró eficacia contra la variante brasileña del COVID-19. Mantiene “aproximadamente equivalentes” de actividad neutralizante contra las mutaciones diseminadas tanto en Brasil como en el Reino Unido.

Según una carta publicada en el New England Journal of Medicine, la vacuna de Pfizer y BioNtech también demostró una actividad “robusta pero menor” contra la variante sudafricana del coronavirus.

Cabe señalar que el estudio se trató de un ensayo de laboratorio. Los resultados deben contrastarse con seres humanos contagiados con el virus. La noticia supone una esperanza para las otras farmacéuticas, que en las próximas semanas podrían comunicar sus grados de eficacia contra las mutaciones del virus.

El estudio fue financiado por Pfizer y BioNtech. Empleó a investigadores de la Universidad de Texas, en Galveston.

El ensayo demostró que la vacuna de Pfizer y BioNtech neutralizaba una versión del virus P.1, la versión más contagiosa de la mutación aparecida por primera vez en Brasil, diseñada en laboratorio especialmente para la ocasión.

Los científicos de la Universidad de Texas informaron que la capacidad neutralizante se asemejó en sus valores a la capacidad neutralizante que había demostrado meses atrás esta misma vacuna de Pfizer y BioNtech con una versión de la mutación brasileña menos contagiosa que la P.1.

Un estudio realizado en Brasil demostró que una persona puede contagiarse con dos variantes del coronavirus al mismo tiempo.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista especializada “Virus Research”. El ensayo fue llevado a cabo en noviembre del año pasado en la ciudad de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil. Constó de un estudio pormenorizado de 92 personas contagiadas, que se sometieron a lo que se conoce como una “vigilancia genómica” del virus.

Los científicos comprobaron que dos jóvenes de 30 años estaban cursando la enfermedad con dos variantes del COVID-19, la B.1.1.28 (E484 K), surgida en Río de Janeiro a fines del 2020, y las variantes B.1.1.248 o B.1.91.

La simultaneidad de variantes del coronavirus en un cuerpo humano es un dato alarmante para la comunidad científica internacional, pues comprueba que hay una alta carga viral del virus dando vuelta. Latinoamérica, a diferencia de Europa, aún no reportó una baja considerable en el índice de contagiados. Esto se debe a que en los grandes países de la región la vacunación avanza a un ritmo mucho más lento que en otros países como Estados Unidos, Israel o Inglaterra.

“Estas coinfecciones son reflejo de la alta circulación simultánea de diferentes linajes del virus en un espacio geográfico determinado”, explicó Fernando Spilki, uno de los autores del estudio que publicó “Virus Research”.

Italia será el primer país de la Comunidad Europea (UE) en desarrollar la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financia el desarrollo de la vacuna, llegó a un acuerdo con la empresa suizo-italiana Adienne Srl. Se calcula que los italianos podrán fabricas hasta 10 millones de dosis de aquí a fin de año.

Sputnik V deal signed: Italy to become first EU country to produce Russian Covid-19 vaccine.

👇https://t.co/uACgcdp3WK

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021