Vacunan contra el COVID a la primera persona en Estados Unidos: ¿Quién es Sandra Lindsay?

Como un día histórico en Estados Unidos fue descrito este lunes 14 de diciembre del 2020, por parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el alcalde, Bill de Blasio,luego de que se llevara a cabo la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 ebalorada por Pfizer.

Y fue la enfermera Sandra Lindsay, jefe de cuidados intensivos de un hospital de Queens, la encargada de recibir la primera dósis de la inmunización, según fue transmitido en directo a través del sitio web de la gobernación de Nueva York.

Según informó el noticiero abc7, la enfermera, afroamericana, trabaja en el hospital Jewish Medical Center, en Queens, una de las zonas que sufrió mayormente el impacto de la llegada del coronavirus a la Gran manzana.

La primera vacuna contra el coronavirus llega a Estados UnidosEste lunes, 14 de diciembre, ha comenzado la vacunación frente al coronavirus en Estados Unidos. El viernes, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech; sólo tres días después, las primeras dosis comienzan a administrarse. Concretamente,… 2020-12-14T15:56:25Z

El momento histórico ocurrió a las 9:23 de la mañana, y marcó el inicio de la campaña de vacunación masiva, que según informaron las autoridades estatales, pretende poner más de 500,000 dósis de vacunas en la primera etapa a ancianos residentes en hogares de cuidado, trabajadores de esos sitios y miembros del personal hospitalario de primera línea de riesgo.

First U.S. coronavirus vaccine administered in New YorkSandra Lindsay, a critical care nurse at Long Island Jewish Medical Center in New York, was among the first Americans to receive the coronavirus vaccine on Dec. 14. Read more: https://wapo.st/3ndD5ka. Subscribe to The Washington Post on YouTube: https://wapo.st/2QOdcqK Follow us: Twitter: https://twitter.com/washingtonpost Instagram: https://www.instagram.com/washingtonpost/ Facebook: https://www.facebook.com/washingtonpost/ 2020-12-14T15:35:28Z

La mujer vacunada se mostró muy emocionada al ser la primera persona en la Unión Americana en ser vacunada y se mostró confiada en que marca el inicio del fin de la pesadilla que ha azotado brutalmente a Nueva York, siendo el lugar más golpeado en todo el mundo, con 35,587 muertes, según los reportes del sitio World Meters. En Estados Unidos las muertes a nivel general alcanzan ya los 306,706 casos y los contagios superan los 16 millones.

Watch LIVE as the first person in New York gets vaccinated: https://t.co/a3p8QOtK6w — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020

“Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia”, dijo la enfermera vacunada, según se observó en la transmisión en directo.

El gobernador Cuomo también se mostró muy optimista, y aunque reconoció que “el fin del túnel” muy seguramente podrá verse en septiembre del próximo año, cuando se espera haber vacunado a la mayoría de los neoyorquinos, dijo que este es un buen principio.

Covid-19 Vaccinations Begin in New YorkDec.14 — Critical care nurse Sandra Lindsay at Long Island Jewish Medical Center in Queens gets the first shot given in New York's campaign to vaccinate front-line health-care workers. 2020-12-14T16:06:14Z

“La persona que va a recibir la primera vacuna en el estado de Nueva York, quizás la primera vacuna en los Estados Unidos, Sandra Lindsay, enfermera de la UCI, es un placer estar con ustedes”, mencionó Cuomo. “Ella es del Centro Médico Judío de Long Island, que está en Queens. Las cosas buenas vienen de Queens”.

El presidente Trump, quien ha sostenido serias diferencias con Cuomo, incluso sobre el tema de la asignación de vacunas, dejó de lado sus roces y se sumó a la alegría del inicio de la aplicación de la vacuna del COVID.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

“Se administró ya la primera vacuna. ¡Felicitaciones a Estados Unidos! ¡Felicitaciones al MUNDO!”, dijo Trump.

Asimismo, el alcalde De Blasio mencionó: “Ella ha estado en primera línea, qué apropiado que haya sido la primera en recibir la vacuna, administrada por la Dra. Michelle Chester (…) es un momento hermoso”.

