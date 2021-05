Vacuna COVID para niños de todas las edades se autorizaría a fin de año

Esta semana la FDA aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID en niños mayores de 12 años, y la meta de las autoridades federales es que antes de que termine el 2021 se autorice la administración de la vacuna en todos los menores de edad.

Así lo reveló el Dr. Anthony Fauci, en diálogo con el programa de CNN “The Lead with Jake Tapper”, donde dijo que el avance en los estudios ha dejado esperanzas de que las vacunas estén disponibles para todos los niños a final de año.

Fauci destacó como un progreso que las farmaceúticas están probando ya las vacunas en grupos de niños de 6 a 9 años, niños de 2 a 6 años y bebés y niños pequeños, por lo que paulatinamente se irá ampliando la autorización del medicamento en todos, tras solictar eventualmente a la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU.) que apruebe la vacunación de los más chicos.

Unvaccinated children still need to wear masks when playing and particularly indoors, Dr. Anthony Fauci tells @JakeTapper. https://t.co/BT0SxTkgOs pic.twitter.com/Lz8xZhNR0J — The Lead CNN (@TheLeadCNN) May 13, 2021

“Una de las cosas que también es importante, que sucedió más recientemente, es la aprobación de vacunas para niños de 12 a 15 años”, dijo a CNN el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Entonces, para fin de año, esperamos vacunar a niños de todas las edades. En este momento, los niños de 12 a 15 años pueden vacunarse con la vacuna Pfizer”.





Dr. Fauci Weighs In On Covid Vaccine Safety, Use In Children Dr. Anthony Fauci, Health and Human Services Secretary Xavier Becerra and U.S. Surgeon General Vivek Murthy take questions from the audience about the safety of the Covid-19 vaccines, if people who have had Covid-19 should get the vaccine, and if parents should get their children vaccinated. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news,… 2021-05-13T03:50:50Z

El Dr. Fauci también abordó los cuestionamientos sobre si es seguro o no que todas las escuelas del país reabran totalmente clases presenciales, y dijo que espera que en septiembre los estudiantes del país vuelvan en su totalidad a las aulas.

“Si. Estoy de acuerdo con eso. Creo que las escuelas deberían estar abiertas cinco días, a todo marcha, tal como estaba antes”, comentó el epidemiólogo. “Realmente tenemos que hacerlo para cuando lleguemos al otoño”.

Y sobre el tema del uso de máscaras entre niños en los planteles educativos, incluso si están vacunados, Fauci dijo: “pensaría que ciertamente sería una opción, si los niños están vacunados no tener una máscara”.

A pesar de ello agregó que los menores han seguido bien el uso de tapabocas: “Los niños lo hacen, cuando están jugando con sus amigos y, ya sabes, particularmente en una situación de interior, lo hacen”.

Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Biden, dijo el jueves que las escuelas en el otoño deberían estar abiertas “a todo trapo” cinco días a la semana después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaran que las personas que están completamente vacunadas contra COVID-19 reanudarán vida sin máscaras u otras restricciones.