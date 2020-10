Reviva el último debate presidencial entre Trump y Biden [VÍDEO COMPLETO]

Si usted no pudo ver el último debate presidencial de esta noche, jueves 22 de octubre, aún tiene una nueva oportunidad. El vídeo completo del debate entre el actual presidente de Estados Unidos y el senador demócrata Joe Biden se encuentra disponible a continuación.

Vea el debate completo

Puede ver el último debate presidencial completo en los vídeos que se encuentran a continuación. Estos fueron una transmisión la cual fue presentada en vivo y minutos después de finalizado el debate, se convirtió en un vídeo de la repetición completa de todo el debate presidencial. El enlace directo al vídeo está aquí, en caso de que no se visualice a continuación.

Este primer vídeo es proporcionado por C-SPAN

Este otro por PBS

Y finalmente esta repetición de Telemundo

El último debate presidencial se llevó a cabo desde la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee y tuvo una duración de aproximadamente 90 minutos y fue moderado por la corresponsal de NBC News para la casa blanca, Kristen Welker.

Debido a la pandemia del coronavirus y al diagnóstico de coronavirus del presidente Donald Trump, este debate empleó medidas adicionales de distanciamiento social, incluido el plexiglás entre los dos participantes.

De igual manera y a raíz de lo desordenado que fue el primer debate presidencial del 29 de septiembre, la Comisión de Debates Presidenciales, tomó la decisión de cerrar los micrófonos de ambos candidatos, cuando este no tuviera la palabra.

Fue un debate mucho más ‘calmado’

Este último debate fue notablemente mucho mejor que el celebrado en septiembre en Cleveland (Ohio), ya que se pudo apreciar que ambos candidatos respetaron la palabra uno del otro, aunque fuera un debate intenso, donde se ambos contendores intercambiaron fuertes acusaciones personales.

Algunos de los temas más relevantes de la noche, tuvieron que ver con la pandemia del coronavirus que se vive en USA. Tema al que Trump respondió que su gobierno combatia “enérgicamente” esta. Por su parte, Biden atizó al mandatario y aseguró que “Cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos”.

En cuanto a la comunidad latina que vive en Estados Unidos, ambos candidatos se pronunciaron a estos. Donald Trump dijo que “Nadie ha hecho más por los hispanos”, destacando su cercanía con la comunidad venezolana en Florida, uno de los estados clave.

Por su parte, Biden dijo que Donald Trump, “está deportando a miles de cubanos y venezolanos “regímenes dictatoriales. Para mi es fundamentar otorgar el estatus de protección temporal (TPS) a los venezolanos”, dijo.

¿Quién ganó el debate?

Muchos seguidores de este último debate hicieron sus comentarios activamente por medio de redes sociales durante la realización del mismo, afirmando que la moderadora del debate presidencial, Kristen Welker, había sido la verdadera ganadora del debate, por el control que mantuvo durante el mismo.

Gran trabajo de la moderadora @kwelkernbc en el Debate Final. El tema hispano surgió con fuerza y probablemente marcará diferencia en la decisión de millones de personas. — Daniel Coronell (@DCoronell) October 23, 2020

#Debates2020 @realDonaldTrump elogió la labor de la moderadora @kwelkernbc, quien después del caótico primer duelo televisado del 29 de septiembre tenía un botón para silenciar a los contendientes. "Respeto mucho la forma en que estás manejando esto hasta ahora", le dijo — Alina Dieste (@AlinaDieste) October 23, 2020

Wao! Tremendo trabajo por @kwelkernbc! Gran manejo y control del debate. Cuanto talento! Excepcional! pic.twitter.com/jiZLH4XJRO — Felix Portes (@FelixPortes) October 23, 2020

