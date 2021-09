Uk Thang identificado como responsable del tiroteo de Kroger en Collierville

Uk Thang fue identificado como el pistolero que disparó a 15 personas, una de ellas fatalmente, en una tienda de comestibles Kroger en Collierville, Tennessee.

El jefe de policía de Collierville, Dale Lane, confirmó en una conferencia de prensa que el pistolero disparó a 15 víctimas, algunas de ellas están en estado grave. Thang tenía 29 años y se suicidó a tiros en el lugar de lo ocurrido; lo encontraron en la parte trasera de la tienda. La policía se negó a dar su nombre en una conferencia de prensa, pero luego lo dieron a conocer a los medios de comunicación, según el Daily Memphian.

Las autoridades describieron la frenética lucha por la seguridad que se desarrolló en Kroger cuando estalló el tiroteo en el área de delicatessen de la tienda de comestibles, no lejos de Memphis. “Sacamos a la gente de los congeladores, armarios, escondidos en tarimas”, dijo Lane en una conferencia de prensa el 24 de septiembre. El nombre del pistolero también se escribe como UK Thang.

“Me rompe el corazón tener que estar frente a ustedes hoy”, dijo Lane en una conferencia de prensa anterior, y calificó el tiroteo masivo como “el evento más horrible que ha ocurrido en la historia de Collierville”.

También hubo escenas de heroísmo en medio de la tragedia.

Thank you to Ms. Dickerson, 32 year employee of Kroger for leading your co-workers and customers to safety. — State Representative Antonio Parkinson (@TNRepParkinson) September 23, 2021

Muchos mencionaron el heroísmo de Brignetta Dickerson, empleada de Kroger desde hace mucho tiempo, quien ayudó a guiar a otros a un lugar seguro.

This is who we should be thinking about and celebrating in wake of the dreadful mass shooting in #collierville #TN. I think her name was ‘Miss Dickerson’, she’s worker for .@kroger for 32 yrs and she ushered 3 employees & 3 customers to safety via the back doors. ❤️❤️ pic.twitter.com/CiqGCZBOLG — Florence The Wonder Cat (@Florenc00526929) September 23, 2021

El jefe confirmó que la mujer que murió se llamaba Olivia King. King era madre de tres hijos recordada por su devoción religiosa y dulce personalidad. Diez víctimas eran empleados de Kroger y cinco eran clientes. Varias personas permanecen en estado muy grave, dijo el jefe.

En una conferencia de prensa, dijo: “Les pido que mantengan a la familia de Olivia King en sus oraciones. El número de disparos ahora es de 15, pero afortunadamente nuestras oraciones fueron respondidas y todas salieron adelante durante la noche. No voy a dar su nombre en este foro y darle esa notoriedad”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Uk Thang, quien abrió fuego por primera vez en el área de Deli mientras vestía de negro con un posible escudo sobre su rostro, trabajó en Kroger a través de un vendedor

BREAKING: At least one person dead and 13 injured in shooting at Kroger grocery store near Memphis, Tennessee officials say. The shooter has died of what officials say they believe to be a self-inflicted gunshot wound. https://t.co/hbwFdcsbLO pic.twitter.com/3Illn8hMae — ABC News (@ABC) September 23, 2021

Los testigos le dijeron al Daily Memphian que el tiroteo “comenzó en el área de delicatessen y describió que el hombre armado tenía cabello oscuro y ojos oscuros. Algunos informaron que portaba un rifle de estilo militar”.

El audio inicial del despacho de la policía, disponible en Broadcastify, decía que había “cuatro víctimas de bala” en la parte trasera de Kroger junto al contenedor de basura, una persona estaba “cerca de la tienda de delicatessen con una herida de bala en el hombro posible” y “otra parte estaba fuera de Kroger, con una herida de bala en el hombro y la espalda”.

Según News 3, el sospechoso “puede haber sido un proveedor externo que trabajaba en la sección de delicatessen”.

Una mujer que compraba cerca de la tienda de delicatessen describió la escena a News 3: “Esta persona llega vestida de negro con tal vez un escudo sobre la cara, no lo sé con certeza. Y escuché “pop, pop, pop”. Y yo dije: “No puedo creerlo. Es real ‘. Fue una sucesión bastante rápida de al menos 12 disparos”.

En Facebook, la gente afirmó que el sospechoso era un chef de sushi despedido, aunque las autoridades no confirmaron ese detalle. Lane confirmó que el sospechoso trabajaba para un proveedor externo. No quiso confirmar si el sospechoso había sido despedido de su trabajo.

“Mi hermana trabajaba hasta las 2”, escribió una mujer en Facebook. “El chef de sushi no estaba de acuerdo con otro empleado y el chef de sushi se fue o lo despidió y regresó. Escuchó el primer sonido de un estallido, pensó que eran globos y luego escuchó más. No puedo imaginar el horror que sintieron todos”.

2. Thang murió de una herida de bala autoinfligida, dice la policía

El tirador murió por una herida de bala autoinfligida, dice el jefe de policía. “El tirador ha fallecido”, confirmó. “Creemos que será por heridas de bala autoinfligidas”.

La policía de Memphis confirmó que hubo un tiroteo en el Kroger. “Los oficiales de policía de Memphis están en la escena de un tiroteo en Kroger ubicado en 240 New Byhalia Road en Collierville, TN para apoyar al Departamento de Policía de Collierville. MPD está ayudando a asegurar el perímetro y la escena”, escribieron en Twitter.

“El 23 de septiembre de 2021, aproximadamente a la 1:30 pm, el Departamento de Policía de Collierville recibió una llamada sobre un tirador activo en Kroger ubicado en 240 New Byhalia Road en Collierville. Información de personas que llamaron de que un individuo masculino estaba armado con un arma disparando a otros dentro de la tienda”, escribió el alcalde en un comunicado de prensa.

“Los primeros oficiales en la escena se encontraron con varios compradores y empleados, algunos disparados por el sospechoso. Los oficiales localizaron a aproximadamente 13 personas que sufrían heridas, incluidos disparos. El personal médico de emergencia del Departamento de Bomberos de Collierville llegó para ayudar a brindar asistencia médica a los necesitados. Todas las víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona”. (El número de heridos luego se elevó a 15.)

El comunicado continuó: “En este momento, creemos que un solo sospechoso es responsable del ataque. Estaba en la parte trasera de la tienda con lo que parece ser una herida de bala autoinfligida y está muerto. Otra víctima también ha muerto”.

“Este es un día horrible en Collierville. Nuestros corazones están con las víctimas, las familias y los amigos involucrados en la tragedia sin sentido. Por favor, mantenga a nuestra comunidad en sus pensamientos y oraciones”, dijo el Jefe Dale Lane. “En este momento, no hay amenazas conocidas para la comunidad de Collierville y nuestro departamento está trabajando diligentemente para prevenir más violencia”.

3. El video mostró la respuesta masiva de las fuerzas del orden público en la escena; el sospechoso tenía antecedentes penales menores

Los antecedentes del sospechoso fueron emergiendo lentamente.

UK Thang tuvo algunos “cargos menores, arrestos por delitos menores, pero nada por violencia”, dijo Lane. En cuanto al motivo, dijo: “Todos queremos saber el por qué”, pero dijo que la policía no estaba lista para divulgar esa información. Thang no tiene antecedentes penales en el condado de Shelby.

El video emergió de la escena.

Jason Lusk, quien grabó los videos anteriores, escribió en Facebook: “Realizó alrededor de 12 tiros cuando llegué a mi auto. Mi teléfono estaba en el auto y logré grabar una de las tomas y la policía llegó”.

Una mujer escribió en su hilo de comentarios: “El hermano de mi compañero de trabajo recibió un disparo”.

Collierville es una comunidad ubicada en el condado de Shelby que es un suburbio de Memphis. Las fotos y los videos mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden a la escena.

Jennifer Casey, oficial de información pública de la ciudad de Collierville, confirmó Commercial Appeal que había un tirador activo en el Kroger. Ella le dijo al periódico que hay múltiples lesiones, pero no fue más específica.

Puede escuchar el audio del escáner inicial aquí. Viene en los últimos minutos de este archivo de audio.

En el audio, un oficial dijo: “comuníquese con todas las agencias para obtener ayuda mutua”. Un oficial dijo en otro momento: “Necesito más ambulancias”. The Daily Memphian informó que un empleado de Kroger se subió al techo durante la seguridad, pero el tiroteo ocurrió dentro de la tienda.

4. La policía encontró el vehículo de Thang en el estacionamiento y registró su apartamento

Lane dijo que la llamada estalló a la 1:30 p.m. para un tirador activo. La policía llegó cuatro minutos después. “Cuando entramos al edificio, hubo varias personas baleadas”, dijo Lane, y agregó que la policía fue de pasillo en pasillo, sacando a los empleados que estaban escondidos y ayudando a las víctimas que resultaron heridas.

La policía reveló que registraron el apartamento cercano del sospechoso.

El jefe dijo que el vehículo del presunto tirador estaba en el estacionamiento y que la policía estaba esperando equipo adicional para revisar el vehículo.

Fox13 informó que sus equipos de noticias presenciaron que “dos helicópteros médicos aterrizaron en las afueras de Kroger”, y la escuela secundaria Collierville fue bloqueada brevemente.

Brignetta Dickerson, la empleada de Kroger llamada héroe, le dijo a WKRN que escuchó disparos mientras trabajaba en la caja registradora.

Ella corrío.

“Y aquí viene justo detrás de nosotros y comenzó a disparar. Y siguió disparando, disparando, disparando. Le disparó a uno de mis compañeros de trabajo en la cabeza ya uno de mis clientes en el estómago”, dijo al canal de televisión. Su compañero de trabajo, con un disparo en la cabeza, preguntó por su madre pero sobrevivió.

#BREAKING: Pictures from our crew in Collierville at a reported active shooter situation at the Kroger on New Byhalia Road. https://t.co/nMOlstwH18 pic.twitter.com/BPsAJVERDo — Local 24 News (@LocalMemphis) September 23, 2021

Glenda McDonald, que trabaja en el Kroger, le dijo a The Commercial Appeal que escuchó el disparo y dijo: “Salí corriendo por la puerta. Dejé mi bolso, mis llaves, todo”.

5. Personas ofrecieron oraciones por Collierville en las redes sociales

Active shooter at Kroger in Collierville Tennessee. pic.twitter.com/DgD7cWI6PB — Cole_Memphis_Tn (@Cole61420840) September 23, 2021

La gente de Collierville escribió sobre los informes de los disparos en las redes sociales. “Hay un tirador activo en el Kroger al otro lado de la calle de mi trabajo. Literalmente, estaba ahí, poniendo gasolina”, escribió un hombre en Twitter.

“Hay un tirador activo en una tienda de comestibles Kroger en una ciudad vecina. Por favor, recen”, escribió una mujer en Twitter.

Un hombre escribió: “Amigos locales, manténganse alejados del Collierville Kroger. Situación de tirador activo allí. Ore por nuestra comunidad, por favor”.

