Olivia King fue una de las víctimas del tiroteo de Kroger en Collierville

Olivia King fue identificada como la madre de tres hijos que fue asesinada a tiros por un hombre armado que hirió a 12 personas en una tienda de comestibles Kroger en Collierville, Tennessee. Fue recordada por su carácter dulce, religión devota y amor por la familia.

El jefe de policía de Collierville, Dale Lane, confirmó en una conferencia de prensa que el hombre armado disparó contra varias personas. Hay al menos 13 víctimas, dos muertos, incluido el pistolero, dijo. La familia de King la identificó como una de las víctimas que murió.

“Todos deben parecerse más a Olivia”, dijo Maureen Fraser, vicealcaldesa de Collierville, a The New York Times. “Amable, generosa, cariñosa, desinteresada”.

“Me rompe el corazón tener que estar ante ustedes hoy”, dijo Lane. Lane lo llamó “el evento más horrible que ha ocurrido en la historia de Collierville”.

El audio inicial del despacho de la policía, disponible en Broadcastify, decía que había “cuatro víctimas de bala” en la parte trasera de Kroger junto al contenedor de basura, una persona estaba “cerca de la tienda de delicatessen con una herida de bala en el hombro” y “otra parte estaba fuera de Kroger, con una herida de bala en el hombro y la espalda”. El tirador no ha sido identificado.

Esto es lo que necesita saber:

1. El hijo de King escribió en Facebook: “Nadie se merece esto”

Wes King, el hijo de Olivia King, reveló en Facebook que ella había muerto.

“Queridos amigos, es con gran pesar que debo informarles que mi madre ha muerto a causa de sus heridas. Hablé directamente con el cirujano. Le dispararon directamente en el pecho. Los técnicos de emergencias médicas intentaron RCP hasta el hospital. Intentaron salvarla en el hospital sin éxito”, escribió en Facebook.

“Pido disculpas por los detalles gráficos, pero este tipo de delito debe dejar de ser ignorado y desinfectado. Nadie se merece esto. Continuaremos actualizando a familiares y amigos con los arreglos del funeral y otras noticias a medida que estén disponibles”.

También escribió: “No puedo creer que esté escribiendo esto, pero mi madre Olivia King fue una de las víctimas hoy en el tiroteo en Collierville en Kroger. Normalmente no publico públicamente las preocupaciones médicas de mamá, pero obviamente esto es diferente. No sé mucho más de lo que se está lanzando al público en este momento. Recibí una llamada telefónica de un extraño mientras estaba en una reunión. Me informó que mamá fue golpeada durante una escena de tiroteo activa y que yo estaba marcado en su contacto de emergencia. Ella estaba respirando en el momento en que me llamó”.

Según King, “Por favor, necesitamos oraciones por mamá, por el resto de las víctimas, y por más difícil que sea, para que Dios tenga misericordia del alma de la persona que cometió este terrible crimen. Estamos viajando y tratando de llegar a casa lo más rápido y seguro posible desde Ohio”.

Los testigos le dijeron al Daily Memphian que el tiroteo “comenzó en el área de delicatessen y describió que el hombre armado tenía cabello oscuro y ojos oscuros. Algunos informaron que portaba un rifle de estilo militar”.

El tirador murió por una herida de bala autoinfligida, dice el jefe de policía. “El tirador ha fallecido”, confirmó. “Creemos que será por heridas de bala autoinfligidas”.

Jennifer Casey, oficial de información pública de la ciudad de Collierville, confirmó a la Commercial Appeal que había un tirador activo en el Kroger. Ella le dijo al periódico que hay múltiples lesiones, pero no fue más específica.

Puede escuchar el audio inicial aquí. Viene en los últimos minutos de este archivo de audio.

La policía de Memphis confirmó que hubo un tiroteo en el Kroger. “Los oficiales de policía de Memphis están en la escena de un tiroteo en Kroger ubicado en 240 New Byhalia Road en Collierville, TN para apoyar al Departamento de Policía de Collierville. MPD está ayudando a asegurar el perímetro y la escena ”, escribieron en Twitter.

2. King, quien anteriormente trabajó como secretaria escolar, fue madre de veteranos militares

Las únicas imágenes disponibles en la página de Facebook de King son fotos que la muestran con sus hijos en uniformes militares. “Agradecida por los amores de mi vida”, escribió.

The Commercial Appeal informó que, según el residente David Fraser, King era madre de tres hijos, uno de ellos en la Marina y otro en la Fuerza Aérea. Era una católica devota que había trabajado como secretaria de escuela, informó el periódico.

Un amigo escribió en Facebook: “Oren por mi querida amiga Olivia King y sus increíbles hijos y familia. La extrañaré terriblemente. Ore por nuestro pueblo y todos nuestros socorristas, hoy se pusieron a prueba muchos años de capacitación e hicieron un trabajo extraordinario, podría haber sido mucho peor. Continúe orando por otras personas que recibieron disparos y que actualmente se encuentran en cirugía. Ore por los proveedores de atención médica. Ore por los empleados de Kroger. ¡Ore por Collierville!”

El video emergió de la escena.

Jason Lusk, quien grabó videos, escribió en Facebook: “Hizo unos 12 tiros cuando llegué a mi auto. Mi teléfono estaba en el auto y logré grabar una de las tomas y la policía llegó”.

Una mujer escribió en su hilo de comentarios: “El hermano de mi compañero de trabajo recibió un disparo y se levantó el aire. Su cuñada fue pastoreada”.

Collierville es una comunidad ubicada en el condado de Shelby que es un suburbio de Memphis. Las fotos y los videos mostraron una respuesta masiva de las fuerzas del orden a la escena.

Thank you to Ms. Dickerson, 32 year employee of Kroger for leading your co-workers and customers to safety. — State Representative Antonio Parkinson (@TNRepParkinson) September 23, 2021

En el audio, un oficial dijo: “comuníquese con todas las agencias para obtener ayuda mutua”. Un oficial dijo en otro momento: “Necesito más ambulancias”. The Daily Memphian informó que un empleado de Kroger se subió al techo durante la seguridad, pero el tiroteo ocurrió dentro de la tienda.

3. La familia de King pidió que la gente orara por el alma de King y por “la misericordia de Dios para el tirador y su familia”

La familia de Olivia King emitió un comunicado a Fox 13.

“Nuestra familia está devastada por este acto de violencia sin sentido”, decía. “Te pedimos que ores por el reposo del alma de nuestra madre, Olivia King. También les pedimos a todos sus oraciones por todas las familias y amigos afectados por los eventos de hoy, así como por la misericordia de Dios para el tirador y su familia. Gracias.”

Lane dijo que la llamada estalló a la 1:30 p.m. para un tirador activo. La policía llegó cuatro minutos después. “Cuando entramos al edificio, hubo varias personas baleadas”, dijo Lane, y agregó que la policía fue de pasillo en pasillo, sacando a los empleados que estaban escondidos y ayudando a las víctimas que resultaron heridas.

Dijo que el vehículo del presunto agresor estaba en el estacionamiento y que la policía estaba esperando equipo adicional para revisar el vehículo.

Fox13 informó que sus equipos de noticias presenciaron que “dos helicópteros médicos aterrizaron en las afueras de Kroger”, y la escuela secundaria Collierville fue bloqueada brevemente.

4. Un amigo describió a Olivia como “muy generosa con todos los que conocía”

#BREAKING: Pictures from our crew in Collierville at a reported active shooter situation at the Kroger on New Byhalia Road. https://t.co/nMOlstwH18 pic.twitter.com/BPsAJVERDo — Local 24 News (@LocalMemphis) September 23, 2021

Una mujer escribió en el hilo de comentarios de King de Fox 13: “Esta es una dulce dama que amaba mucho a sus 3 hijos, a sus hermanas y hermanos en Texas, a su iglesia y a sus amigos. Ella era tan generosa con todo lo que sabía. Descansa en paz Olivia. Estás con Jesús y tu Greg”.

Glenda McDonald, que trabaja en el Kroger, le dijo a The Commercial Appeal que escuchó el disparo y dijo: “Salí corriendo por la puerta. Dejé mi bolso, mis llaves, todo”.

Brignetta Dickerson, empleada de Kroger, le dijo a WKRN que escuchó disparos mientras trabajaba en la caja registradora.

Ella corrío.

“Y aquí viene justo detrás de nosotros y comenzó a disparar. Y siguió disparando, disparando, disparando. Le disparó a uno de mis compañeros de trabajo en la cabeza ya uno de mis clientes en el estómago”, dijo al canal de televisión. Su compañero de trabajo, con un disparo en la cabeza, preguntó por su madre pero sobrevivió.

5. Personas ofrecieron oraciones por Collierville en las redes sociales

Active shooter at Kroger in Collierville Tennessee. pic.twitter.com/DgD7cWI6PB — Cole_Memphis_Tn (@Cole61420840) September 23, 2021

La gente de Collierville escribió sobre los informes de los disparos en las redes sociales. “Hay un tirador activo en el Kroger al otro lado de la calle de mi trabajo. Literalmente, estaba ahí, poniendo gasolina”, escribió un hombre en Twitter.

“Hay un tirador activo en una tienda de comestibles Kroger en una ciudad vecina. Por favor, recen”, escribió una mujer en Twitter.

Un hombre escribió: “Amigos locales, manténganse alejados del Collierville Kroger. Situación de tirador activo allí. Ore por nuestra comunidad, por favor ”.

