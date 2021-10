‘Truth Social’: lo que se sabe de la red social de Trump

TRUTH Social es el nombre de la nueva plataforma de redes sociales del expresidente Donald Trump.

“Creé TRUTH Social y TMTG (Trump Media & Technology Group) para hacer frente a la tiranía de las grandes tecnologías”, dijo Trump en un comunicado el 21 de octubre de 2021, publicado por la portavoz Liz Harrington en Twitter. “Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable.”

Trump fue suspendido de Twitter y Facebook después de los disturbios del 6 de enero. Desde entonces, ha estado utilizando en gran medida su sitio web para comunicarse en línea.

Las personas pueden inscribirse en la lista de espera de TRUTH Social en el sitio web de la plataforma. “Truth Social es la plataforma de medios sociales ‘Big Tent’ de Estados Unidos que fomenta una conversación global abierta, libre y honesta sin discriminar la ideología política”, dice la página con la frase “SIGUE LA VERDAD” en letras grandes. Lea sus condiciones de servicio aquí.

Esto es lo que necesita saber:

