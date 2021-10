¿Quiénes son Flyysoulja y Kodiyakredd, famosos por su canción Island Boy?

La canción de rap de estilo libre llamada Island Boy con la línea de la firma, “Soy un chico de la isla”, se ha vuelto viral. Puedes ver la canción de rap tan comentada y compartida más adelante en este artículo. Muestra a los dos niños gemelos isleños de Florida, Flyysoulja y Kodiyakredd, rapeando en una piscina o jacuzzi.

La frase ha despegado en línea:

I’m an island boy — Nick (@nickyburgerzz) October 21, 2021

Sin embargo, a medida que los gemelos de Florida, los niños isleños, ganan cada vez más atención en TikTok e Instagram, algunas personas publican videos en TikTok burlándose de ellos. Muchos se han burlado de sus letras y estilo. Sin embargo, muchas personas dicen que simplemente no pueden quitarse la melodía de la cabeza, aunque eso no es algo bueno para todos.

“Somos el tema de tendencia, ahora lo sabes”, escribió Flyysoulja en Instagram el 19 de octubre de 2021. Encuéntrelo en TikTok aquí. Heavy se ha comunicado con Flyysoulja solicitando una entrevista a través de su página de TikTok.

Kodiyakredd solía ser conocido como Redd4x o Redd_4x.

First off let me say that I absolutely hate the island boy mumble rappers but the thing that really chaps my ass is that Florida is a peninsula not an island. You’re a peninsula boy — Mr. Way 2 Sexy (@MolokoPlus_) October 21, 2021

Según Know Your Meme, la tendencia de los chicos isleños se refiere a “un video viral de rap de estilo libre de dos raperos de Florida que son hermanos gemelos”. Los hashtag island bois y island boi también han despegado en Twitter.

Obsessed with the island boy song — Brando (@BrandonCordoves) October 21, 2021

Esto es lo que necesita saber:

“Soy un chico de la isla”, cantaron los gemelos

En el video de rap, los chicos de la isla cantan, “Soy un chico de la isla” y “ponme el chaleco, sí”. Sus videos de TikTok se han visto millones de veces.

Flyysoulja publica en Instagram. Kodiyakredd también tiene su cuenta.

Algunas personas que se están burlando de los chicos consideran un “ejemplo de los raperos que representan al estereotipado hombre de Florida”, según Know Your Meme. Tienen un canal de YouTube con un video musical oficial. El idioma es perturbador para algunos, así que ten cuidado.





Kodiyakredd – Wicked Way ft. (Flyysoulja) (Official Music Video) Kodiyakredd & Flyysoulja – Wicked Way Music Video. Instagram: @kodiyakredd Instagram: @flyysoulja Rappers: redd_4x (@kodiyakredd) & flyysoulja (@flyysoulja) Director: @peteshot #flyysoulja #redd_4x #kodiyakredd 2021-09-27T03:56:56Z

Island Boy participaron en un juego de estilo libre en TikTok.

@stoolpresidente New @bffspod. We are joined by the Island Boys @Flyysoulja and @Kodiyakredd and they give us a freestyle. Link in bio to the full episode ♬ original sound – Dave Portnoy

La reacción en las redes sociales a su canción de chico isleño fue rápida. “Quiero ser un Island Boy para Halloween”, escribió un usuario de Twitter. “Le he estado cantando ‘soy un chico isleño, miro al sol’ a mi esposa los últimos dos días, creo que ella quiere que muera”, escribió otro.

La gente hizo parodias y memes de la canción Island Boy

Estos chicos (arriba) probaron una parodia de un chico isleño en TikTok en una bañera.

“Este es el más tonto, sh ******* freestyke”, dijo otro hombre, compartiendo un video de Island Boys. Tenga en cuenta que parte del lenguaje es gráfico en el siguiente TikTok.

La gente especuló sobre de qué estado son (Florida). En un video en YouTube, flyysoulja llamó a su madre por teléfono.

Le pidió que confirmara su origen étnico, revelando que es hispano. Ella le dijo que nació en Estados Unidos pero que sus dos padres nacieron en Cuba. Cuando se le pidió que diera su raza, ella lo describió como “cubano completo” en ese video.

¿Cuáles son los nombres reales de flyysoulja y kodiyakredd? Una persona que dice que los conoce los reveló como Alex y Frankie en un video (tenga en cuenta que el lenguaje es perturbador y muy gráfico). Varios sitios afirman que el nombre real de flyysoulja es Alex Venegas. Hay un Alex Venegas de 20 años que vive en Florida y está vinculado a Frank Venegas en los registros públicos.

Algunos podcasters también se burlaron de los chicos de la isla.





THE ISLAND BOYS are changing the hip hop game forever Watch Full Episodes here… youtu.be/_QK5EmPCd9g TEDDY FRESH…teddyfresh.com Follow us on Social Media: twitter.com/h3h3productions instagram.com/h3h3productions twitter.com/theh3podcast Follow Teddy Fresh Social Media: teddyfresh.com instagram.com/teddyfresh twitter.com/teddyfresh 2021-10-19T22:45:00Z

Mucha gente ofreció comentarios en Twitter. “No puedo esperar para abrir mi reunión de las 8 am con ‘Ima just Island Boy'”, escribió un usuario de Twitter.

island boys cannot be defined by one genre of music https://t.co/3b0bdTEZMv — O&G OG (@EnergyCredit1) October 21, 2021

“Pregunta honesta, ¿alguien en el twitterverse puede ayudarme… cuál es el nombre del peinado de estos chicos? Estoy tratando de comprarme una peluca e ir como ellos a la Cara de Halloween con lágrimas de alegría. #islandboy ”, escribió otro.

Honest question, can anyone in the twitterverse help me… whats the name of theses guys hairstyle? I’m tryna buy a wig and go as them for Halloween 😂. #islandboy pic.twitter.com/qAHI3i0EjO — Shuckle is worthless (@TrashShuckle69) October 21, 2021

“No puedo creer que vaya a decir esto públicamente, pero me gustan los Island Boys”, escribió un hombre.

Otro usuario de Twitter no era tan fanático. “Vi ese video de basura ‘chico de la isla’ (sí, lo admitiré un par de veces) ahora que la mierda está atrapada en mi cabeza”, escribió.

