Piqué supera el récord de Sergio Ramos con gol en la UCL

Gerard Piqué estuvo en el acta del FC Barcelona este miércoles 20 de octubre en la Liga de Campeones con el primer gol de los catalanes en el partido imprescindible del equipo ante el Dynamo de Kiev en el Camp Nou.

Los anfitriones dominaron la posesión pero lucharon por crear ocasiones contra los campeones ucranianos hasta que llegó Piqué para abrir el marcador en el minuto 36′, como lo demostró CBS Sports.

GERARD PIQUE SCORES BARCELONA'S FIRST #UCL GOAL OF THE SEASON 💥 pic.twitter.com/ixldsGml9s

El gol de Piqué es su decimosexto en la máxima competición europea y significa que ahora ha superado a su rival y ex capitán del Real Madrid Sergio Ramos, como destaca Squawka Football.

El astro catalán también lo ha hecho en menos partidos. Mister Chip informa que Piqué ha marcado 16 goles en 122 partidos, mientras que Ramos, que también solía lanzar penales para el Real Madrid, necesitó 129 partidos para anotar 15 veces.

Gerard Piqué has now scored more Champions League goals (16) than Sergio Ramos (15). #UCL pic.twitter.com/T6yZIJM3tX

— Squawka Football (@Squawka) October 20, 2021