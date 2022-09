El video de Trump bailando que fans y detractores no dejan de ver: [Miralo aquí]

Donald Trump es un hombre que genera todo tipo de sentimientos entre el público, y a pesar de que muchos consideran al expresidente de Estados Unidos como arrogante y hasta grosero con aquellas personas que no son de su agrado, es bien sabido que el republicano también es muy carismático, y en ocasiones resulta muy divertido.

Y es por ello que un video captado en el 2020, que reúne varias presentaciones de Trump en rallies a lo largo y ancho del país, mientras hacía campaña para mantenerse en la Presidencia, sigue siendo visto en YouTube, pues en él se aprecia al exmandatario mostrando sus dotes como bailarín.

El clip, que presentamos en este artículo, y que fue mostrado por NBC News, exhibe a Trump moviendo las manos, brazos y hasta la cadera, en lo que parece ser un canto interno del popular tema “YMCA’.

Watch: Trump Dances To ‘YMCA’ At His Campaign Rallies | NBC News NOW President Trump has garnered social media attention for his muted dance to Village People’s iconic anthem “YMCA” at his campaign rallies. Take a look at some of his grooves from October 2020. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news… 2020-10-21T21:59:52Z

El llamado bailecito de Trump, llegó al punto de viralizarse, y no cabe duda que así seas simpatizante o detractor del expresidente, tendrás algún tipo de risilla al verlo.

Incluso dos años después de haber sido publicado el video, todavía sigue siendo compartido en redes sociales y cuenta con más de 2 millones de vistas en YouTube.

“Seré honesto, no soy partidario de Trump, pero me reí mucho con esto. Quisiera que esta sección de respuesta fuera un tablero de memes, no un argumento político”, comentó un usuario de Youtube que disfrutó mucho el simpático clip.

“Esto es increíble. Lo odies o no, no te perderás los memes”, “es genial, tremendo bailarín” y “que divertido”, fueron otras de las reacciones que generó ver a Trump bailando a lo “YMCA”.

Trump Returns From Tulsa Rally With Tie Undone And MAGA Hat In Hand | The 11th Hour | MSNBC Typically very camera-aware, Trump returned from his mostly empty Tulsa really on Saturday with his tie undone and his red MAGA hat in hand. Aired on 06/22/2020. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from The… 2020-06-23T04:53:30Z

Otros cinernautas incluso parodiaron al expresidente número 45 de Estados Unidos y tratando de sonar como él, emitieron graciosas respuestas.

“La gente me dice que podría ser el mejor bailarín de todas las historias. Tal vez incluso mejor que Lincoln”, dijo un fan, al mejor estilo de Trump.

“Nadie baila mejor que yo, créeme”, dijo otro usuario.

“Mucha gente, mucha gente, productores de Hollywood, toda esta gente, me dicen, me han estado diciendo durante años, muchos años, que podría haber interpretado el papel de Patrick Swayze en Dirty Dancing, me dicen que lo haría. Han sido perfectos. Recibo llamadas telefónicas todo el tiempo. Todo el tiempo. Es increíble. Dicen: ‘Acabo de ver esa película, Dirty Dancing, ya sabes, Swayze, él está, bueno, está bien, pero no es Donald Trump”, comentó un fan más.

Sin duda, como agregaron otros usuarios, este video “ámalo u odialo, es oro”, pues es “¡Entretenido seguro!”.

Village People – YMCA OFFICIAL Music Video 1978 «Village People – Y.M.C.A. » is available on iTunes : bit.ly/1Lb1goA Listen the entire album here : smarturl.it/YMCAalbum Subscribe to Village People channel here : bit.ly/1Ld63Ic 2008-09-22T12:01:32Z

Dinos qué te pareció el bailecito de Trump y comparalo con el clásico de YMCA y dinos si crees que el exmandatario logró recrear algunos de los menores movimientos de Village People.