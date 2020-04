Trump arma otra pataleta y se pelea con reportero: ¿qué le preguntó Philip Rucker?

Una vez más el presidente Donald Trump volvió a salirse de sus casillas y mostró su molestia contra un reportero en la más reciente conferencia de prensa. ESta vez la pelea fue con el reportero del Washington Post Philip Rucker durante la sesión informativa del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca este jueves.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Trump habló sobre el potencial de temperaturas más cálidas que desaceleran la propagación de COVID-19. También le pidió a la Dra. Deborah Birx, otro miembro de la fuerza de tarea, que investigara la posibilidad de usar luz para matar el coronavirus.

Tras escuchar semejante comentario del mandatario, Rucker dijo: “Respetuosamente señor, usted es el presidente y las personas que están sintonizando estas sesiones informativas quieren obtener información y orientación, y quieren saber qué hacer. No buscan rumores”, lo que encendió al mandatario.

Trump whacks The Washington Post's Philip Rucker for accusing him of spreading rumors about light and heat killing the virus: "I'll say very nicely, I know you well. (I know the guy, I see what he writes. He's a total faker.) Are you ready? It's just a suggestion." pic.twitter.com/efJMpoIOxD — August Takala (@RudyTakala) April 23, 2020

Trump se elevó de ánimo y respondió: “Hola Phil, yo soy el presidente y tú eres de noticias falsa. ¿Y sabes qué más te diré? te lo diré amablemente, te conozco muy bien. Conozco a este tipo, veo lo que escribes. Es un impostor total”. Luego dijo que usar la luz solar y el calor para matar el virus es solo una sugerencia.



Trump agregó en su respuesta, mencionando a Bill Bryan, del Departamento de Seguridad Nacional: “Estoy aquí para presentar talento. Estoy aquí para presentar ideas porque queremos ideas para deshacernos de esto. Y si el calor es bueno, y si la luz del sol es buena, eso es una gran cosa en lo que a mí respecta”.

El presidente Trump habló sobre la posibilidad de inyectar “desinfectante” para matar el COVID-19. Durante la sesión informativa, el presidente Trump habló sobre el uso potencial de “desinfectante” para matar COVID-19 mediante inyección.

“Entonces, supongamos que golpeemos el cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o simplemente muy poderosa, y creo que dijiste que no se ha verificado, ¿pero vas a probarlo?” Trump le preguntó al Dr. Birx.



El presidente Trump continuó: “Y luego dije, [supongamos] que trajiste la luz dentro del cuerpo, lo que puedes hacer, ya sea a través de la piel o de alguna otra manera. ¿Y creo que dijiste que también vas a probar eso? Suena interesante. Bien y luego veo que el desinfectante lo elimina en un minuto, un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así? Por inyección en el interior o casi una limpieza. Como saben, se mete dentro de los pulmones. Por lo tanto, sería interesante comprobar eso”.

PLEASE do not inject anything into your body or ingest anything at all to kill the coronavirus. There is NO SUBSTANCE that will disinfect your body of the coronavirus from the inside. Don’t inject or drink bleach, soap, don’t do isopropyl alcohol, lysol, or ANYTHING WHATSOEVER. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) April 23, 2020

No está claro en este momento qué quiso decir Trump con “desinfectante”. Mientras hablaba de la luz solar, puede haber seguido pensando en usar la luz, y que podría actuar como una especie de desinfectante. Sin embargo, muchas personas en línea lo tomaron como si fuera desinfectante real, por lo que Tide Pods, “Inyección” y Lysol comenzaron a ser tendencia en Twitter.



Después de que Trump habló sobre la posibilidad de inyectar “desinfectante” para matar el coronavirus COVID-19, comenzaron a aparecer múltiples tendencias en Twitter. “Tide Pods” y “Injecting” comenzaron a ser tendencia en Twitter, ya que muchos intervinieron sobre los problemas con la inyección de desinfectante o luz.

El Dr. Euguene Gu reiteró que es extremadamente inseguro inyectar o ingerir productos desinfectantes.



“POR FAVOR, no inyecten nada en su cuerpo ni ingiera nada para matar el coronavirus. NO HAY SUSTANCIA que desinfecte su cuerpo del coronavirus desde el interior. No inyecte ni beba lejía, jabón, no tome alcohol isopropílico, lisol ni NINGUNA NINGUNA OTRA”, dijo el médico bastante preocupado por lo que las palabras de TRump pudieran ocasionar.