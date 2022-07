¿Trump en tono de campaña presidencial?: “Nuestro país ha caído de rodillas”

Desde que Donald Trump perdió las elecciones contra Joe Biden ha dado varias luces que muestran que tiene interes en regresar a la Casa Blanca, al menos por un período de Gobierno más, que es lo que la Constitución le permite.

Y aunque hasta el momento, faltando más de dos años para que se realicen las elecciones generales del 2024, aun no ha anunciado de manera formal su eventual aspiración, quienes escuchan a TRump en sus apariciones en pública notan que hay un tono de campaña presidencial que cada vez es más evidente.

Así se notó el viernes pasado, durante el mitin en la Ciudad del Estado de Nevada, donde Trump se tomó unos minutos para hablar sobre la crisis en la frontera, y allí arremetió contra el actual Gobierno.

“Nuestra frontera se encuentra en un estado de anarquía brutal y violenta, ya que millones de personas sin control y sin control entran en nuestro país por millones. En pocas palabras, somos una nación en declive”, manifestó el expresidente, de acuerdo a lo reportado por FOX News. “Somos una nación en decadencia”.

Donald Trump Speaks at Las Vegas Event Former President Donald Trump gives a speech at an event supporting gubernatorial candidate Joe Lombardo and U.S. Senate candidate Adam Laxalt at Treasure Island on the Las Vegas Strip. 2022-07-09T02:22:01Z

El citado medio destacó además, que en su discurso en Las Vegas, el republicano mencionó que el país ya está perdiendo su poder y que incluso se ha convertido en una nación arrodillada, donde pupulan la violencia y la criminalidad.

“Nunca hemos tenido algo como lo que está pasando ahora. Nuestro país ha caído de rodillas, humillado ante el mundo. Sin embargo, nos atrevemos a sermonear a otras personas en otros países sobre sus democracias. Mientras tanto, las calles fluyen con la sangre de víctimas inocentes de delitos, mientras sermoneamos a otros”, arremetió Trump.

Y fue acto seguido cuando el magnate inmobiliario, quien fue dueño de certámenes de belleza como Miss Universo, hizo un guiño sobre su presunta aspiración presidencial para el 2024, donde en caso de lanzarse, competiría contra Biden en la búsqueda de su reelección.

Trump insinua que buscará la presidencia en 2024 La coalición conservadora de Estados Unidos, ya comienza a calentar motores para las elecciones de medio mandato, que serán en noviembre. Pero al parecer, ya están con miras a la elección presidencial de 2024, con insinuaciones de Donald Trump, por un segundo mandato, en momentos, en que los congresistas, lo tienen en la mira, como… 2022-06-21T02:34:54Z

Trump fue directo al afirmar que Estados Unidos necesita un cambio de líðer, que palabras más, palabras menos, mostró que esa persona solo sería él.

“Necesitamos un liderazgo que permita que esto suceda. Así que esto es un poco controvertido y recibiré una ovación de pie, y no me importa la ovación, me importa el país, o la gente se irá de la sala por lo que voy a decir. Pero finalmente es hora de decirlo: Hice un muy buen trabajo con las drogas en nuestra frontera. Quizás nadie es más consciente del problema de las drogas en nuestro país que yo. Trabajé muy duro en ello. Por cuatro años”, dijo Trump.

Donald Trump insinúa que será candidato en las elecciones de 2024 | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. En una fiesta de fin de año en la Casa Blanca, Trump admitió que podría presentarse como candidato a las próximas elecciones. De hecho, se cree que podría ausentarse de la toma de posesión de Biden en enero próximo para lanzar ese mismo día su candidatura. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6… 2020-12-03T01:10:52Z

Aunque el año pasado el exmandatario había asegurado que revelaría si estaba interesado o no en lanzarse por la Presidencia, este año en las elecciones de mitad de término del Congreso, hasta el momento no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.