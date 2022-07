Trump asegura que están acabando con Estados Unidos: ¿A quiénes culpa?

El viernes pasado Donald Trump volvió a salir a la plaza pública, y en medio de un mitin que tuvo en la ciudad de Las Vegas, en tono de candidato presidencial, el exmandatario número 45 de los Estados Unidos insistió en que el panorama del país es desalentador, y criticó que la actual adminstración de Biden y los demócratas esté llevando a la nación hacia el caos.

Así lo reveló Fox News, tras revelar que en medio de la multitud que lo vitoreaba,Trump aseguró que Estados Unidos está caminando por el rumbo de la “anarquía” y la falta de respeto por las leyes, lanzando duras pullas contra sus contradictores políticos.

Trump fue más enfático y mencionó que Estados Unidos se está acabando como la nación poderosa que alguna vez fue, y pidió que se tomen acciones para frenar la criminalidad que tiene sumida a varias cudades de la nación, como es el caso de Nueva York.

El republicano dijo que si el país continúa por el mismo rumbo, la violencia y delincuencia se apoderarán de todo.

“No nos quedará país si esta creciente barbarie no se revierte y se detiene rápidamente, la ola de infracciones de la ley debe terminar de inmediato y realmente debemos terminar con esta ola de crímenes de inmediato”, dijo Trump en su discurso, como resalta FOX News.

Donald Trump Speaks at Las Vegas Event Former President Donald Trump gives a speech at an event supporting gubernatorial candidate Joe Lombardo and U.S. Senate candidate Adam Laxalt at Treasure Island on the Las Vegas Strip. 2022-07-09T02:22:01Z

El líder republicano insistió en su famosa frase de campaña presidencial y de Gobierno, sobre la necesidad de que Estados Unidos vuelva aser como antes, y destacó que urge para ello recuperar primero la seguridad.

“Si vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, nuestra primera tarea es hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente”, dijo Trump en tono enérgico.

Latinos por Trump en Florida Votantes de origen hispano de ese estado clave le darán al líder republicano su voto. Apoyan su política de línea dura hacia La Habana y Caracas, y están de acuerdo con que se reduzca la inmigración desde países latinoamericanos. 2020-11-02T15:36:50Z

En medio de sus palabras, el magnate inmobiliario aprovechó para enviar un mensaje a los policías y miembros de las agencias del orden, y advirtió que su partido se opone rotundamente a los movimientos progresistas del partido demócrata que en varios puntos del país han venido promoviendo la necesidad de quitarle fondos y recursos a la policía para invertirlos en asuntos sociales.

“En nombre de todos aquí, permítanme expresar nuestro eterno respeto y gratitud por todos los agentes del orden que nos acompañaron esta noche”, dijo el expresidente. “En el Partido Republicano, los respaldamos con orgullo, algo muy diferente a ‘desfinanciar a la policía’, y eso nunca, nunca cambiará”.

M.A.M.O.N. – Latinos VS. Donald Trump short film cortometraje M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide) is a satirical fantasy sci-fi shortfilm that explores with black humor and lots of VFX the outrageous consequences of Donald Trump´s plan of banning immigration and building an enormous wall on the Mexico – US border. The dark comedy showcases a spectacular fight involving bizarre weapons, and numerous dark… 2016-10-30T16:13:19Z

Trump describió su mitin como una manera de analizar y mirar qué medidas necesita el país para, según él, retomar el rumbo correcto por el que presuntamente él llevó la nación cuando fue presidente, algo que no todos comparten.

“Estamos reunidos esta noche para discutir qué debemos hacer para detener la ola mortal de anarquía y caos que ha estado arrasando nuestra tierra como nunca antes la habíamos visto”, advirtió Trump, quien aun no revela si se lanzará como candidato en busca de su segundo término en la Casa Blanca retando a Biden en las elecciones del 2024.