[VIDEO]: Trump es trasladado en helicóptero al hospital tras del diagnóstico COVID-19

El video muestra al presidente Donald Trump abordando el helicóptero Marine 1 que lo transporta al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland. Puede ver vídeos más adelante en este artículo.

Sin duda, la mayoría de las personas que contraen COVID-19 no mueren. Eso también es cierto en el caso de las personas que tienen la edad del presidente: 74 años. Sin embargo, su edad y peso son factores de riesgo. Según USA Today, Trump ingresó al Walter Reed como medida cautelar. Está experimentando fatiga y fiebre de bajo grado. ABC News informó que Trump estaba sufriendo escalofríos y congestión; Donald Trump Jr. Dijo a la publicación que el presidente aparentaba cansado pero estaba optimista. También dijo que nunca había visto a su padre enfermo en 40 años.

Trump departs on Marine 1 to Walter Reed Medical CenterLive: Trump departs on Marine 1 to Walter Reed Medical Center after testing positive for COVID-19 Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number… 2020-10-02T22:27:55Z

USA Today informó que, según el médico del presidente, Trump “recibió una sola dosis de 8 gramos del cóctel de anticuerpos policlonales de Regeneron como medida de precaución”.

“@RealDonaldTrump es un verdadero guerrero. Él luchará contra esto con la misma fuerza y convicción que él utiliza para luchar por América cada día. Les pido que se unan a mí en oración por su recuperación. Nunca he estado más orgulloso de alguien y de lo que han tenido que soportar”, tuiteó Eric Trump.

Según Los Ángeles Times, el presidente solo ha estado mostrando “síntomas menores”.

Aquí está otra toma:

President Trump being transferred to Walter Reed: Special Report: Special Report#abcnews SUBSCRIBE to ABC NEWS: https://bit.ly/2vZb6yP Watch More on http://abcnews.go.com/ LIKE ABC News on FACEBOOK https://www.facebook.com/abcnews FOLLOW ABC News on TWITTER: https://twitter.com/abc GOOD MORNING AMERICA'S HOMEPAGE: https://www.goodmorningamerica.com/ 2020-10-02T22:37:54Z

La Secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo, según USA Today, que el presidente “permanece en buen estado de ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día”.

“Por cautela, y por recomendación de su médico y expertos médicos, el Presidente trabajará desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia el apoyo que se le ha prestado a él y a la Primera Dama”, añadió.

El Comité Nacional Republicano podría elegir un candidato de reemplazo si lo peor sucediera

Aunque la mayoría de las personas que tienen COVID-19 no mueren o se incapacitan, y hay muchas esperanzas de que Trump esté bien, algunos se preguntan cómo se llevaría a cabo el proceso si ocurriera lo peor.

El profesor Richard Pildes, experto en elecciones y gobierno de los Estados Unidos, habló sobre el tema con Joshua Tucker del Washington Post. Pildes esbozó dos posibles escenarios: Si el presidente se incapacita, se retira o, Dios no quiera, muere, ya sea antes del día de las elecciones o antes de la inauguración si gana un segundo mandato presidencial.

El profesor dice que, si el presidente muriera o se incapacitase antes del día de las elecciones, los 168 miembros del Comité Nacional Republicano “tendrían el poder de reemplazar al candidato a presidente del partido”.

Sin embargo, según lo que Pildes le dijo al Post, aunque ese es el proceso, las boletas han sido certificadas y el nombre de Trump probablemente se mantendría en ellas de todos modos. Es demasiado tarde para reimprimirlos. Señaló que es posible que el RNC pueda ir a los tribunales sobre ese punto.

¿Qué pasa si un Trump incapacitado gana pero no puede servir antes del día de la inauguración? Según Pildes, algunos estados no vinculan a sus electores al ganador. Aunque dijo que el área de la ley se complica, cree que votaría por un candidato elegido por el RNC. La Cámara seleccionaría si los electores se dividirían.

Rick Hasen, profesor de derecho y experto en votación de UC Irvine, escribió sobre este tema en su Blog de Leyes Electorales. Dijo:

El problema aquí es que las boletas ya están fuera y millones de personas ya han votado. En este punto parece imposible que los candidatos presenten un nuevo nombre para reemplazar un nombre en las boletas sin comenzar todo el proceso electoral, lo cual no es posible en los 30 días previos al día de las elecciones. El Congreso podría aprobar un proyecto de ley que retrasara las elecciones, pero me cuesta creer que lo harían.

¿Qué pasaría entonces? “Habría una pregunta si las legislaturas permitirían a los electores presidenciales de cada estado votar por alguien que no sea el candidato fallecido. Sólo algunas leyes estatales prevén esta eventualidad”, escribió, añadiendo que ese proceso se puntuaría “con incertidumbre”.

Otros presidentes han sido incapacitados durante sus mandatos

Según Politico , William Henry Harrison murió un mes en su mandato en 1841. También se produjo el caso de James Garfield, que fue baleado pero vivió más de dos meses. El vicepresidente “evitó con gran astucia cualquier apariencia que hubiera asumido el cargo”, informó Politico.

Según Politico, Dwight Eisenhower quedó brevemente incapacitado por un accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y procedimiento abdominal. Richard Nixon era su vicepresidente pero no se convirtió en presidente interino. “Presidió las reuniones del Gabinete”, explicó el sitio. Y luego estaba el caso de Woodrow Wilson, que tuvo un derrame cerebral y estuvo parcialmente paralizado durante 1.5 años. No estaba claro quién tenía “autoridad presidencial”.

De todo esto surgió la Enmienda 25, que, según Politico, permitió a los “principales funcionarios de los departamentos ejecutivos” encontrar al presidente inapto y pasar la autoridad presidencial al VP. Se necesitan 2/3rds de ambas Cámaras del Congreso para hacer lo mismo si el presidente lucha la declaración. The Guardian dice que esto tomaría el acuerdo de “8 oficiales del gabinete”.

Si el vicepresidente Mike Pence no pudiera servir (no tiene COVID-19), los poderes presidenciales recaerían sobre la presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi.

Según Los Ángeles Times, las elecciones presidenciales nunca se han pospuesto, ni siquiera durante las guerras. Según The Times, los términos presidenciales están limitados por la Constitución, por lo que si la elección no se celebrase en enero de 20, Pelosi se convertiría en presidente.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com