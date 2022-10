Trump revive denuncias de robo de elecciones: ¿Testificará en el Congreso?

Las últimas horas han sido bastante agitadas para el expresidente Donald Trump, luego de que el Comité especial de la Cámara de Representantes que lleva un caso en su contra para responsabilizarlo por la toma al Capitolio del 6 de enero del 2021, decidiera el jueves pasado, por unanimidad, que lo citará al Congreso para que testifique y responda por la violenta insurrección que dejó varios muertos y heridos.

Tras el llamado a declarar y responder por evidencia y documentos que tiene el Congreso, el expresidente no se quedó callado, y aunque no respondió si asistirá o no al órgano legislativo, nuevamente arremetió contra los líderes políticos que lo investigan, sino que volvió a revivir las denuncias sobre el presunto robo de las elecciones presidenciales que desde su derrota contra Joe Biden ha tratado de alegar, sin fundamentos ni pruebas.

De acuerdo al periódico NY Times, Trump emitió una carta de 14 páginas al Comité que lo llamó a rendir cuentas, y allí comenzó insistiendo que las elecciones de noviembre del 2020 le fueron robadas y justificó la molestia de sus simpatizantes que terminó con la violenta toma al Capitolio el día en que el Congreso debía certificar los resultados electorales.

“¡Las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas y robadas!”, mencionó Trump en la misiva, en letras mayúsculas, de acuerdo al citado medio, donde insistió en pedir que se investigue el “fraude” del que ha venido hablando sin sustento.

“No persiguieron a las personas que crearon el fraude, sino a los grandes patriotas estadounidenses que lo cuestionaron, como es su derecho constitucional”, dijo el exmandatario. “Estas personas han arruinado sus vidas mientras su comité se sienta y disfruta del resplandor”.

En la misiva conocida por el reconocido periódico, el republicano no paró de repetir teorías de conspiración.

En la misiva el líder republicano agregó que: “Un gran porcentaje de ciudadanos estadounidenses, incluido casi todo el Partido Republicano, sienten que las elecciones fueron amañadas y robadas”.

En el artículo del Times, que puedes ver en este link, la publicación destacó que el expresidente ha venido mintiendo desde los comicios tratando de motivar a sus simpatizantes a luchar por defender un triunfo que nunca existió.

“Trump perpetuó las mismas mentiras que alimentaron el ataque y se jactó del tamaño de la multitud que se había reunido para escucharlo hablar antes de marchar hacia el Capitolio y organizando un asedio violento”, advirtió el Times.

Hasta el momento la gran pregunta que rueda en redes sociales, entre simpatizantes y detractores de Trump, es si el expresidente se presentará al recinto legislativo a responder por los cuestionamientos en su contra, pero no hay una respuesta formal al respecto.

Sin embargo, el Times aseguró que de manera privada, Trump le habría dicho a algunos asesores que quisera testificar, pero de hacerlo lo haría en vivo para que no se editen sus respuestas.