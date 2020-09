Trump reacciona a la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg: ¿Qué dijo el presidente sobre su gran opositora?

El presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, horas después de su fallecimiento. Trump habló este 18 de septiembre cuando abordaba el Air Force One.

“… Era una mujer increíble que llevó una vida increíble”, dijo el mandatario después de escuchar la noticia por primera vez. “De hecho, me entristece escuchar eso. Me entristece escuchar eso”.

Ginsburg, jueza de la Corte Suprema desde hace mucho tiempo, murió a los 87 años después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Fue nombrada en 1993 por el presidente Bill Clinton. RBG, como era conocida, fue la líder del ala liberal de la Corte Suprema y sirvió en la corte durante 27 años.

Trump se enteró de la muerte de RGB a través de un grupo de prensa, luego de un mitin de campaña en Minnesota.

Trump estaba en una parada de campaña en Minnesota cuando se supo la noticia de la muerte de RBG. Hizo una aparición en Bemidji a las 6 p.m. hora local, para pronunciar comentarios en un “Gran evento de regreso estadounidense”, según el calendario oficial del presidente.

“¿Ella acaba de morir? Vaya, no lo sabía. Me lo están contando ahora por primera vez”, dijo, antes de abordar el avión, reaccionando visiblemente a la noticia. “Ella llevó una vida increíble. ¿Qué más puedo decir? Ella era una mujer asombrosa. Estés de acuerdo o no, fue una mujer increíble que llevó una vida increíble. De hecho, me entristece escuchar eso. Me entristece escuchar eso”.

Trump la llamó “un titán de la ley”, en un comunicado que compartió en Twitter poco después de las 10:30 p.m. EST.

“Hoy, nuestra nación lamenta la pérdida de un titán de la ley. La jueza Ruth Bader Ginsburg se desempeñó durante más de 27 años como jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en particular, la segunda mujer en ser nombrada para la corte. Fue una esposa cariñosa para su difunto esposo, Martin, y una madre dedicada a sus dos hijos”, dijo Trump en su misiva.

“Reconocida por su mente brillante y sus poderosos desacuerdos en la Corte Suprema, la juez Ginsburg demostró que uno puede estar en desacuerdo sin ser desagradable con sus colegas o con diferentes puntos de vista. Sus opiniones, incluidas decisiones bien conocidas con respecto a la igualdad legal de las mujeres y los discapacitados, han inspirado a todos los estadounidenses y a generaciones de grandes mentes legales.

Luchadora hasta el final, la juez Ginsburg luchó contra el cáncer y otras dolencias muy largas a lo largo de su extraordinaria vida. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Ginsburg y sus seres queridos durante este momento difícil. Que su recuerdo sea una gran y magnífica bendición para el mundo”.

El comentario de Trump a la prensa se produjo a las 9:25 p.m. EST, según The Guardian.

Se espera que Trump nomine un reemplazo para Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos en los próximos días.

Se espera que Trump ponga en el puesto de juez de la Corte Suprema de Ruth Bader Ginsburg a alguien en un futuro cercano, dijeron varias fuentes a ABC News. Las fuentes hablaron de una lista corta de posibles reemplazos, que incluye al menos a una mujer, la jueza de circuito estadounidense Amy Coney Barrett, quien es considerada una de las principales contendoras.

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, emitió una declaración sobre la aprobación de RGB, que decía, en parte: “El candidato del presidente Trump recibirá una votación en la plenaria del Senado de Estados Unidos”.

Si el candidato de Trump es confirmado como juez en la Corte Suprema, esa persona será el tercer juez que Trump agregue al estrado durante su presidencia. Trump también nominó a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh al tribunal más alto de la nación.

