Muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

Ruth Bader Ginsburg, la jueza ícono feminista que se convirtió en una incondicional liberal en la Corte Suprema de Estados Unidos, murió a la edad de 87 años. Y en medio del dolor por su deceso, la pregunta del momento es ¿cuál fue la causa de la muerte de Ruth Bader Ginsburg?

Según NPR, Ginsburg murió de “complicaciones de cáncer metastásico de páncreas”.

“Nuestra nación ha perdido a una jueza de talla histórica”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, según NPR, confirmando la muerte de RBG.

“En la Corte Suprema hemos perdido a una querida colega. Hoy lloramos pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia”, agregó el magistrado.

Ginsburg, quien murió rodeada de su familia, será enterrada en el cementerio nacional de Arlington.

Según CNN, Ginsburg “murió rodeada de su familia en su casa en Washington, DC”, dijo la Corte Suprema de Estados Unidos. “Se llevará a cabo un servicio de entierro privado en el Cementerio Nacional de Arlington”, informó CNN.

Ginsburg estuvo enferma durante algún tiempo

Ginsburg había sobrevivido a varias rondas de cáncer. Según CNN, Ginsburg “había sufrido cinco episodios de cáncer, el más reciente, una recurrencia a principios del 2020, cuando una biopsia reveló lesiones en el hígado”.

Ginsburg, nombrada por Bill Clinton a la corte en 1993, desarrolló cáncer de páncreas por primera vez en 2009. Diez años antes, le diagnosticaron cáncer de colon. Le extirparon elementos cancerígenos de un pulmón en el 2018.

Ella dijo en julio que la quimioterapia generó “resultados positivos” pero que permanecería en la cancha, y lo hizo.



“A menudo he dicho que seguiría siendo un miembro de la Corte siempre que pueda hacer el trabajo a toda máquina”, dijo en julio de 2020, según la red de noticias por cable. “Sigo siendo completamente capaz de hacer eso”.

A pesar de algunos comentarios en las redes sociales, no hay evidencia alguna de que Ruth Bader Ginsburg tuviera coronavirus o COVID-19. Murió de cáncer, con el que se sabía que había luchado durante años.

