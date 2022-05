Juez le impone a Trump pagar una multa de $110,000 dólares: ¿Por qué el castigo?

Este miércoles 11 de mayo de 2022 no ha sido un día bueno para el expresidente Donald Trump, pues un juez de Nueva York levantó un fallo de desacato civil contra el expresidente, y le impuso pagar una multa de $110,000 dólares.

Así lo reveló CNN, donde se aseguró que además el juez Arthur Engoron, quien lleva un caso contra la Organización Trump sobre sus prácticas comerciales, impuso varias condiciones a cumplirse antes del 20 de mayo o restaurará el fallo de desacato, que siginificará que pudiera ser ordenado a pagar $10,000 dólares adicionales diarios.

La agencia AP explicó que la orden de desacato fue impuesta por el incumplimiento de Trump con una citación en la investigación civil.

El magistrado, quien realizó una audiencia virtual, tambien acusó a Trump de hacer una declaración falsa en una declaración juramentada en relación con la citación para presentar documentos sobre su negocio inmobiliario.

Dentro de las concidiones adicionales que el juez impuso, CNN destacó que “deberá proporcionar declaraciones juradas que describan la política de retención y destrucción de documentos de la Organización Trump, incluida la forma en que se manejaron las notas Post-it y completar la revisión de cinco cajas vinculadas a Trump que se ubicaron en una instalación de almacenamiento externa”.

“Quiero que se pague la multa. Esa multa ahora es de $110,000”, advirtió el juez, quien concedió el beneficio de que Trump la deposite en una cuenta de depósito en garantía, en caso de que haya una decisión distinta en la apelación de Trump al fallo por desacato.

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó acciones para declarar en desacato a Trump, luego de que el líder republicano no cumpliera con una citación, emitida en diciembre de 2021.

La Fiscal James investiga exactamente los estados financieros que la Organización Trump entregó a los prestamistas, aseguradores y beneficios fiscales.

“Hasta donde sabemos, no hemos visto ningún documento que tenga Post-its. Y esa es una de las cosas raras de la producción hasta la fecha, dadas las declaraciones que eran un medio para que el señor Trump se comunicara”, dijo según CNN, el abogado del Estado de NY, Andrew Amer.

El citado medio agregó que Alina Habba, abogada de Trump, manifestó que el abogado general de la Organización Trump proporcionó todas las notas Post-it a la oficina de la Fiscal de Nueva York.

La Oficina de la Fiscal James se mostró a favor de la decisión del juez.