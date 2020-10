Trump se suma a la lista de mandatarios que han dado positivo por Covid-19

Desde que en el día de hoy se conociera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump, dieran positivo por Covid-19, agrega al máximo mandatario del país a la lista de líderes mundiales que han contraído el virus del coronavirus. Lista que la conforman Jair Bolsonaro de Brasil y el Primer Ministro británico Boris Johnson, entre otros, quienes minimizaron la pandemia y han terminado infectándose.

Ahora el máximo jefe de la Casa Blanca, quien tiene 74 años de edad, estaría más propenso a sufrir graves complicaciones, luego de meses donde se mostró reacio a darle la importancia necesaria a este virus, llegando a convertirse Estados Unidos, uno de los países más golpeados por el Covid-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020