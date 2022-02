Trump reaparece y ataca a un amigo cercano: ¿A quién llamó cuervo viejo?

Trump sigue lanzando críticas no solamente a los demócratas, a quienes acusa de estar “destruyendo” lo “bueno” que él hizo, sino que ahora también la emprendió contra líderes de su partido republicano.

El mandatario habló en un tono fuerte contra sus copartidarios y no solo aseguró que los republicanos están siendo “derrotados ampliamente” en la redistribución de distritos congresionales, tras el Censo, sino que desenfundó contra el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien fuera su gran amigo y aliado durante su gobierno.

“Los republicanos están absolutamente destrozados con la redistribución de distritos falsa que se está llevando a cabo en todo el país”, dijo Trump en un comunicado dado a conocer el sábado, según lo reportó Newsweek, donde el exmandatario usó palabras descalificativas hacia el senador McConnell.

“Esperábamos hacerlo bien en Nueva York y ahora perderemos 4 escaños, y el viejo cuervo roto, Mitch McConnell, se sienta y no hace nada para ayudar al Partido”, dijo Trump en su misiva.

El expresidente, quien ha mencionado que será el próximo presidente de Estados Unidos tras derrotar a Biden, también arremetió contra su vicepresidente, Mike Pence, quien no solo no defendió la idea de fraude en las elecciones de noviembre de 2020 que Trump estuvo promoviendo, sino por insistir en que la postura del exmandatario era equivocada.

Pence dijo el viernes en Orlando (Florida) que él como vicepresidente “no tenía derecho a anular las elecciones”, como se lo pedía Trump.





Trump Mocks 'Old Crow Mitch' McConnell Over Biden's Infrastructure Win Former President Trump took another shot at Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) on Tuesday, this time skewering him over voting for a $1 trillion bipartisan infrastructure bill that is President Biden’s biggest bipartisan accomplishment. READ MORE: hill.cm/H9onY6C 2021-11-11T13:00:16Z

“Acabo de ver el comunicado de Mike Pence sobre el hecho de que no tenía derecho a hacer nada respecto al Conteo de Votos Electorales, más allá de ser una correa de transmisión automática del viejo Cuervo Mitch McConnell para que Biden fuese elegido presidente lo antes posible“, dijo Trump, según la agencia EFE.





See what Trump said about Mitch McConnell at Iowa rally Former President Donald Trump took aim at Senate Republican Leader Mitch McConnell during an Iowa rally for not supporting Trump's attempts to overthrow the 2020 presidential election. CNN's Jim Acosta discusses Trump's rally with Trump biographer Michael D'Antonio. #CNN #News 2021-10-11T00:52:45Z

Una de las principales quejas que Trump no le perdona ni a McConnell ni a Pence, es que no se hayan puesto de su lado cuando lideró todo tipo de demandas y declaraciones en las que hablaba, sin pruebas, de un robo en las elecciones presidenciales, que fueron ganadas por Joe Biden.

Durante meses, el expresidente insistió en que él era el verdadero ganador, teoría que no tuvo eco en ninguna de las acciones legales que interpuso en diferentes cortes del país, y que todavía, hasta el día de hoy sostiene.