Trump dijo que podría indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio si es reelegido[VIDEO]

El expresidente Donald Trump dijo durante un mitin en Texas que podría indultar a algunas de las personas que participaron en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 si es reelegido. Todavía no ha anunciado que se postulará para presidente en 2024, pero ha organizado dos mítines hasta ahora en lo que va del 2022.

Trump dijo: “Si requiere indultos, les daremos indultos”

Durante un mitin en Conroe, Texas, en las afueras de Houston, el 29 de enero, Trump dijo que consideraría perdonar a las personas que formaron parte de los disturbios en el Capitolio si fueran procesadas. Puedes ver el video de ese momento a continuación.

Trump says if he’s re-elected, he may pardon people prosecuted for their actions on January 6th pic.twitter.com/VLlkGyUr32 — Acyn (@Acyn) January 30, 2022

Trump le dijo a la multitud durante su discurso,

Mucha gente me ha estado preguntando al respecto. Si me postulo y gano, trataremos a esas personas a partir del 6 de enero de manera justa. Los trataremos de manera justa. Y si requiere indultos, les daremos indultos, porque están siendo tratados tan injustamente. Esto no ha sucedido con todas las otras atrocidades que tuvieron lugar recientemente. Nada como esto ha sucedido. Lo que está haciendo ese comité no selectivo y lo que está haciendo la gente que dirige esas prisiones es una vergüenza. Es una desgracia.

Las declaraciones de Trump fueron recibidas con vítores de las personas que asistieron al evento.

En Twitter, bastantes personas se apresuraron a comentar sobre la declaración de Trump.

Tom Nichols de The Atlantic tuiteó que predijo que Trump diría esto. Escribió: “Yo en mi boletín @TheAtlantic, hace una semana: ‘Espero que si Trump es reelegido, perdonará a todos los involucrados con el 6 de enero’”.

Me in my @TheAtlantic newsletter, a week ago: "I expect that if Trump is reelected, he will pardon everyone involved with January 6." Trump: https://t.co/7EpcCsGL6J — Tom Nichols (@RadioFreeTom) January 30, 2022

Más de 700 personas han sido acusadas en los disturbios del Capitolio

Hasta el momento, 761 personas han sido acusadas en relación con los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, informó Insider. Los disturbios llevaron a que el Capitolio se cerrara y el Congreso evacuara y dejara la certificación del colegio electoral hasta que pudieran volver a reunirse más tarde esa noche, informó NPR en ese momento.

En el Congreso, los demócratas originalmente buscaron una comisión bipartidista para investigar lo que sucedió el 6 de enero, pero los republicanos del Senado bloquearon la comisión, informó Insider. En junio, la Cámara de Representantes votó para establecer una comisión con solo dos republicanos en el panel.

Stewart Rhodes, líder de Oath Keepers, y otras 10 personas fueron acusadas de conspiración sediciosa el 13 de enero de 2022.

Jacob Chansley, quien se volvió viral el 6 de enero y se hizo conocido como el “Chamán QAnon”, fue sentenciado a 41 meses de prisión luego de declararse culpable de obstruir un procedimiento del Congreso, informó AZ Family. Le dijo a AZ Family que lo único que lamentaba era “no trabajar para asegurarse de que hubiera mucha más paz ese día”.

Su madre, Martha Chansley, le dijo a AZ Family que creía que su hijo “fue invitado a ir al Capitolio por el presidente (Donald) Trump. Me apasiona lo malo que es que esté haciendo algo en absoluto”.

Entre las personas acusadas se encuentran personas arrestadas por la Policía del Capitolio o la Policía Metropolitana de D.C. por ingresar al Capitolio, personas arrestadas por armas, personas acusadas por fiscales federales y más, informó USA Today.

Trump podría haber perdonado a las personas involucradas el 6 de enero antes de dejar el cargo, informó AZ Central. Trump publicó una lista de 74 personas que perdonó el 20 de enero de 2021, informó NBC News. Ese día conmutó las sentencias de otras 70 personas.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Caso Carla Walker: Por prueba de ADN descubren al hombre que la asesinó en 1974