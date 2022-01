Caso Carla Walker: Por prueba de ADN descubren al hombre que la asesinó en 1974

Carla Walker tenía solo 17 años cuando fue secuestrada de un automóvil, violada y estrangulada en Texas, según un informe de 1974 en el Fort Worth Star-Telegram. El caso de Walker contó con múltiples sospechosos, pero ninguno fue condenado por el crimen.

Múltiples sospechosos y una coincidencia de ADN más tarde, la policía cree que finalmente encontraron a su asesino en lo que la detective de la policía de Fort Worth, Leah Wagner, le dijo al Houston Chronicle que fue un momento en el que ella y otros estaban “extasiados”.

El sospechoso le dijo a una estación de radio que mató accidentalmente a Walker después de malinterpretar un abrazo que ella le dio; sin embargo, la policía y el novio de Walker cuestionan su versión.

Esto es lo que necesita saber:

1. Walker fue secuestrada mientras estaba en un automóvil con su novio

En la noche del 16 de febrero, Carla Walker llevaba un anillo de promesa de su novio de 18 años, Rodney McCoy, y un vestido de fiesta azul que había usado en una fiesta del Día de San Valentín, según un informe de 1990 en el Fort Worth. Star-Telegrama.

La pareja había comido en un restaurante de mariscos, asistido a un baile y pasado tiempo con otra pareja, informó el periódico. Luego, McCoy llevó a Walker a una bolera, Brunswick Ridglea Bowl, para usar el baño. McCoy le dijo al periódico que él y Walker se estaban besando cuando el atacante la secuestró. Esto es lo que McCoy dijo que sucedió a continuación:

Abrió la puerta y ella casi se cayó. Estaba apoyada contra la puerta. Empezó a golpearme en la cabeza con una pistola. Pensé que me estaba disparando. La escuché decir: ‘Iré contigo, simplemente no le dispares’. No los vi alejarse.

Para alertar a los padres de Walker de que acababan de secuestrarla, McCoy condujo hasta la casa de sus padres, donde era un invitado adorado y de confianza, según el Fort Worth Star-Telegram. “Empecé a conducir”, dijo McCoy al periódico. “No sabía lo que estaba haciendo. Casi tuve un cabezazo.

Cuando llegó a la casa de la familia Walker, estaba “cubierto de sangre”, contó la madre de Walker, Charlene, al periódico. Llamó a una ambulancia para McCoy, mientras su esposo conducía hasta la bolera, ya cerrada, y golpeaba la puerta. Más tarde, McCoy le diría a la policía que el hombre era un “joven esbelto y pulcro de unos 20 años con cabello corto y ondulado que hablaba con acento tejano y medía alrededor de 5 pies, 11 pulgadas… vestía un chaleco verde brillante sin mangas y un pantalón corto. -sombrero de vaquero blanco.

Durante los siguientes días, la familia esperó noticias mientras la policía realizaba una búsqueda exhaustiva a pie, a caballo, en automóvil y en helicóptero.

2. El cuerpo de Walker fue descubierto días después de su secuestro

Dos policías de Fort Worth que buscaban en alcantarillas y pastos cerca del lago Benbrook encontraron un “cuerpo parcialmente vestido” el miércoles que luego sería identificado como el cuerpo de Carla Walker, según el Fort Worth Star-Telegram.

Sus padres pudieron identificar las joyas que quedaron en la escena antes de que les mostraran su cuerpo. Aunque la policía recogió una serie de pistas que dieron a conocer en una conferencia de prensa cubierta por el Star-Telegram, ocultaron cierta información. La policía reveló los hallazgos de la autopsia que publicaron que Walker había estado muerta durante dos o dos días y medio e informó que “la niña fue violada y estrangulada hasta la muerte en algún momento del lunes”.

El espeluznante descubrimiento fue difícil para la familia, y el Star-Telegram informó. El hermano de Walker, Jim, le dijo al Star-Telegram que recordaba “escuchar a su madre gritar” y McCoy dijo que “se derrumbó en el suelo” por la noticia.

3. Surgieron varios sospechosos a lo largo de los años, pero nadie fue condenado

El teniente detective Oliver E. Ball dijo que recibió al menos 200 llamadas de personas con pistas y que los estudiantes de la escuela secundaria de Walker también brindaban información sobre el caso, informó Star-Telegram. También se estableció una recompensa y, a lo largo de los años, varias personas surgieron como sospechosas de su asesinato.

Primero, Tommy Ray Kneeland, de 21 años, confesó el crimen, según el Fort Worth Star-Telegram. Walker estaba en juicio siendo acusado del asesinato de otros dos. Incluso el antiguo novio de Walker lo identificó. Sin embargo, Kneeland falló una prueba de polígrafo de D. E. Wheeler, quien dijo: “Le dije que no podía dejarlo pasar en el asesinato de Carla Walker.

Después de él, la policía se centró en otro hombre al que acusaban de cometer una serie de robos. Los sorprendió, según lo que dijo el detective J. F. Terrell al Star-Telegram, dijo, cuando les dijo: “Me preguntaba cuándo me perseguían por Carla Walker”. Terrell casi logró que el hombre confesara en 1975, pero fue interrumpido. Cuando volvió a intentarlo en 1976, el hombre dijo: “Casi me atrapas con esa (rutina) la última vez, pero he aprendido algunas cosas desde entonces”.

Un par de años después, un hombre identificado como Jimmy Dean Sasser le dijo a la policía que había matado a Walker en 1977, informó el Fort Worth Star-Telegram. Sasser fue acusado y procesado por el crimen. Pero siete meses después, Sasser salió de prisión y dijo que había mentido sobre el asesinato porque su matrimonio se había derrumbado y estaba deprimido.

4. El ADN y una la carta reiniciaron la investigación

#ColdCase Carla Walker was murdered in #FortWorth in 1974. Her murder has not been solved. Cold Case is looking to speak to the author of this letter (included) about the murder – if you know the author of this letter, or are the author of this letter: 817-392-4307. pic.twitter.com/hRidfo4Rrp — Fort Worth Police (@fortworthpd) April 19, 2019

En abril de 2019, la policía de Fort Worth reveló que la policía había recibido una carta de alguien que decía que él era el asesino de Walker, lo cual dijeron más abajo en el hilo que habían recibido en 1974.

Parte de la carta fue redactada. El cuerpo decía: “Maté a Carla Walker en Benbrook… Letrero 10100… PD: Es difícil de decir, pero es cierto… Letrero 10100”.

La policía no ha revelado si conocen al autor de la carta hoy. Sin embargo, en 2019, el departamento de policía de Fort Worth imploró al autor de la carta que se identificara y se presentara a través de Twitter.

5. Un sospechoso fue identificado y nombrado culpable a finales de septiembre de 2020





Play



Fort Worth police make arrest in 1974 cold case murder of Carla Walker Fort Worth police arrested 77-year-old Glen Samuel McCurley on Monday. He’s charged with capital murder for the death of 17-year-old Carla Walker in 1974. FOX 4 News is a FOX-owned station serving Dallas-Fort Worth and all of North Texas. 2020-09-23T16:31:47Z

La policía había intentado analizar el ADN de una prenda en la escena del crimen, un sostén que pertenecía a Walker, a través del Sistema de Índice de ADN Combinado (CODIS) del FBI, pero no encontró nada, según la estación local de CBS DFW. Sin embargo, a fines de septiembre, la policía anunció que la agencia de ADN, Othram, había encontrado una coincidencia con uno de los familiares de Glen McCurley y eso llevó a la policía a volver a examinarlo.

En el momento del asesinato, la policía había mirado a McCurley porque tenía una pistola Ruger .22, según el Houston Chronicle, que coincidía con la revista que se encontró en la escena del crimen. Después de recolectar ADN de la basura de McCurley, confirmaron que su ADN coincidía.

En una entrevista de radio con KRLD, según lo informado por Fort Worth Star-Telegram, McCurley dijo que estaba borracho cuando se encontró con Walker y su novio. McCurley dijo que vio a McCoy golpear a Walker y “fue allí, abrió la puerta y lo tiró fuera de ella”. Dijo que sacó a Walker del auto donde hablaron. McCurley dijo que Walker le dijo que “estaba agradecida de que lo alejara de ella”. McCurley luego dijo: “Ella me acaba de dar un abrazo. Le di un beso. La confundí con otra cosa”, dijo. “No fue mi intención hacerlo”.

Aparte del robo de un automóvil, McCurley no tenía otros antecedentes penales, según el Houston Chronicle.

McCurley, de 77 años, fue arrestado el 21 de septiembre, ha sido acusado de asesinato capital y está detenido con una fianza de $100,000 en la cárcel del condado de Tarrant, según el Houston Chronicle. “No puedo encontrar ningún caso sin resolver con un sospechoso vivo que sea más antiguo que este que se haya resuelto”, dijo Wagner al periódico. “Nuestra primera prioridad era averiguar la verdad para la familia (de la víctima), y porque lo hicimos, fue un tremendo sentimiento de alivio”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Asesinato de Carla Walker: ¿Quién la mató y qué pasó con el caso de la joven?