Asesinato de Carla Walker: ¿Quién la mató y qué pasó con el caso de la joven?

Carla Walker tenía 17 años cuando fue secuestrada el 17 de febrero de 1974. Ella fue sacada de un vehículo donde estaba sentada con su novio Rodney McCoy después de asistir a un baile de San Valentín en la escuela, informó WFAA. Un par de días después, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en una alcantarilla cerca del lago Benbrook, en las afueras de Fort Worth, Texas.

Walker y McCoy estaban estacionados en Ridglea Bowling Alley cuando alguien abrió la puerta del pasajero y arrastró a Walker, según WFAA. El individuo le dijo a McCoy que lo iba a matar, lo noqueó con una pistola y desapareció con Walker.

Según las autoridades, Walker había sido golpeada, violada, estrangulada y torturada durante dos días después de su desaparición, informó NBC5. También le habían inyectado morfina, determinó el médico forense. Las autoridades identificaron a algunas personas como personas de interés, pero el caso finalmente se enfrió porque no tenían pruebas suficientes para arrestar a un sospechoso.

